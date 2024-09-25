فوائدها مذهلة.. 5 أسباب تدفعك لتناول حبوب الحديد يوميًا

فوائد حبوب الحديد
1- محاربة فقر الدم
تساهم حبوب الحديد في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، حيث تساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسؤولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
وتوفر حبوب الحديد للنساء أثناء الدورة الشهرية حماية كبيرة ضد الإصابة بالأنيميا، لأنها تساعد على تعويض الهيموجلوبين الذي تفقده المرأة بسبب النزيف خلال فترة الحيض.
2- تقليل الشعور بالتعب
تلعب حبوب الحديد دورًا كبيرًا في تقليل الشعور بالتعب الناتج عن انخفاض مستويات بروتين في الدم يدعى "الفيريتين"، وهي مشكلة شائعة بين النساء في سن الإنجاب.
3- تحسين الأداء الرياضي
تمثل حبوب الحديد أهمية خاصة للرياضيين، حيث تساعد على تحسين الأداء البدني أثناء ممارسة التمارين الرياضية، عن طريق تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات.
4- تخفيف متلازمة تململ الساقين
تساعد حبوب الحديد مرضى متلازمة تململ الساقين على النوم دون مواجهة صعوبات في ذلك، لأنها فعالة في السيطرة على حركة الساق اللاإرادية، التي تزداد حدة في الليل.
5- تعزيز نمو الشعر
يمكن للنساء اللاتي يعانين من تساقط الشعر التغلب على هذه المشكلة المزعجة عن طريق تناول حبوب الحديد، لأن ارتفاع مستويات الفيريتين يحفز البصيلات على النمو، لزيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس.
-
أخبار متعلقة
-
احذر.. تناول المضادات الحيوية مع هذه المشروبات
-
تعاني من حصوات الكلى؟..لا تقرب هذه المشروبات
-
6 علامات جسدية تشير لانسداد الشرايين القلبية
-
البلغم الأبيض.. متى يجب استشارة الطبيب بسببه؟
-
خبيرة تغذية توضح أفضل الحلويات لكبار السن
-
مفاجأة.. ماذا يحدث لك عند تناول الموز؟
-
«البروتينات حارقة الدهون».. فتح طبي أمام أدوية فعالة لإنقاص الوزن
-
دراسة تنصح مرضى ارتفاع الضغط بشرب القهوة لهذا السبب!