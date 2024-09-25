 
الأربعاء 2024-09-25 11:18 ص
 
 

فوائدها مذهلة.. 5 أسباب تدفعك لتناول حبوب الحديد يوميًا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-09-2024 08:36 ص

الوكيل الإخباري-   تعتبر حبوب الحديد من المكملات الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، خاصةً لبعض الفئات، حيث تقدم للجسم مجموعة مذهلة من الفوائد العلاجية والوقائية.

فوائد حبوب الحديد

اضافة اعلان


1- محاربة فقر الدم
تساهم حبوب الحديد في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، حيث تساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسؤولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وتوفر حبوب الحديد للنساء أثناء الدورة الشهرية حماية كبيرة ضد الإصابة بالأنيميا، لأنها تساعد على تعويض الهيموجلوبين الذي تفقده المرأة بسبب النزيف خلال فترة الحيض.

2- تقليل الشعور بالتعب


تلعب حبوب الحديد دورًا كبيرًا في تقليل الشعور بالتعب الناتج عن انخفاض مستويات بروتين في الدم يدعى "الفيريتين"، وهي مشكلة شائعة بين النساء في سن الإنجاب.

3- تحسين الأداء الرياضي
تمثل حبوب الحديد أهمية خاصة للرياضيين، حيث تساعد على تحسين الأداء البدني أثناء ممارسة التمارين الرياضية، عن طريق تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات.

4- تخفيف متلازمة تململ الساقين
تساعد حبوب الحديد مرضى متلازمة تململ الساقين على النوم دون مواجهة صعوبات في ذلك، لأنها فعالة في السيطرة على حركة الساق اللاإرادية، التي تزداد حدة في الليل.

5- تعزيز نمو الشعر
يمكن للنساء اللاتي يعانين من تساقط الشعر التغلب على هذه المشكلة المزعجة عن طريق تناول حبوب الحديد، لأن ارتفاع مستويات الفيريتين يحفز البصيلات على النمو، لزيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة احذر.. تناول المضادات الحيوية مع هذه المشروبات

صواريخ حزب الله

عربي ودولي دراسة إسرائيلية: حزب الله قد يطلق 3 آلاف صاروخ يوميا

تعبيرية

عربي ودولي حزب الله يجهز صاروخ ألماس للمواجهة المرتقبة مع الاحتلال

الملكة رانيا خلال اللقاء | من المصدر

أخبار محلية الملكة: غزة تحطم كل الأرقام القياسية

ارشيفية

أخبار محلية وزارة المياه : سدودنا جاهزة وآمنة لاستقبال موسمنا المطري

وزيرة التخطيط زينة طوقان

أخبار محلية الأردن يشارك في قمة المستقبل

لبنانيون يفرون بالآلاف | من المصدر

أخبار محلية نصف مليون نازح في لبنان حتى الآن

أرشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون "الأقصى"



 


الأكثر مشاهدة