الخميس 2025-06-05 02:03 م
 

فوائد الخس الصحية والجمالية

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تعبيرية
 
الخميس، 05-06-2025 11:32 ص

الوكيل الإخباري-  يُعد الخس من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم وجمال البشرة. وفيما يلي أبرز فوائده:

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🔹 تعزيز صحة الجهاز الهضمي
يحتوي الخس على نسبة عالية من الألياف والماء، مما يُساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.
🔹 دعم صحة القلب
يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم، بفضل غناه بالبوتاسيوم والألياف.
🔹 تقوية جهاز المناعة
يحتوي على فيتامين C، الذي يُعزز مناعة الجسم ويساعد في مقاومة الالتهابات والأمراض.
🔹 تحسين صحة البشرة والشعر
غني بفيتامين A ومضادات الأكسدة، ما يساعد على تجديد خلايا الجلد، تقليل التجاعيد، وتقوية الشعر والحد من تساقطه.
🔹 تعزيز صحة العظام
يُعد مصدرًا جيدًا لفيتامين K، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تقوية العظام وزيادة كثافتها.
🔹 مفيد في حالات فقر الدم
يساهم في علاج الأنيميا بفضل احتوائه على الحديد والكلوروفيل، مما يدعم تكوين الهيموغلوبين وزيادة عدد كريات الدم الحمراء.

 

لبنان 24

 
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