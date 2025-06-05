فوائد الخس الصحية والجمالية

الوكيل الإخباري- يُعد الخس من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم وجمال البشرة. وفيما يلي أبرز فوائده:

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🔹 تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الخس على نسبة عالية من الألياف والماء، مما يُساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

🔹 دعم صحة القلب

يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم، بفضل غناه بالبوتاسيوم والألياف.

🔹 تقوية جهاز المناعة

يحتوي على فيتامين C، الذي يُعزز مناعة الجسم ويساعد في مقاومة الالتهابات والأمراض.

🔹 تحسين صحة البشرة والشعر

غني بفيتامين A ومضادات الأكسدة، ما يساعد على تجديد خلايا الجلد، تقليل التجاعيد، وتقوية الشعر والحد من تساقطه.

🔹 تعزيز صحة العظام

يُعد مصدرًا جيدًا لفيتامين K، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تقوية العظام وزيادة كثافتها.

🔹 مفيد في حالات فقر الدم

يساهم في علاج الأنيميا بفضل احتوائه على الحديد والكلوروفيل، مما يدعم تكوين الهيموغلوبين وزيادة عدد كريات الدم الحمراء.