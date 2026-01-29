فوائد الرمان لجسم قوي ومناعة عالية

ويساهم تناول الرمان في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم، إلى جانب تعزيز جهاز المناعة وتحسين عملية الهضم. كما يُعرف بدوره في العناية بالبشرة والشعر، ما يجعله خيارًا غذائيًا مفيدًا للصحة العامة.
ويُعتبر عصير الرمان من المشروبات اللذيذة والمنعشة التي يمكن إدخالها بسهولة ضمن النظام الغذائي اليومي.
