الخميس 2026-01-29 08:36 ص

فوائد الرمان لجسم قوي ومناعة عالية

الرمان
 
الخميس، 29-01-2026 06:49 ص
الوكيل الإخباري-   يُعدّ الرمان من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، ويتميز بفوائد صحية متعددة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الالتهابات والأمراض المزمنة.اضافة اعلان


ويساهم تناول الرمان في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم، إلى جانب تعزيز جهاز المناعة وتحسين عملية الهضم. كما يُعرف بدوره في العناية بالبشرة والشعر، ما يجعله خيارًا غذائيًا مفيدًا للصحة العامة.

ويُعتبر عصير الرمان من المشروبات اللذيذة والمنعشة التي يمكن إدخالها بسهولة ضمن النظام الغذائي اليومي.
 
 


