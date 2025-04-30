الوكيل الإخباري- يُعتبر الزبادي من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتزداد فائدته عند مزجه بالعسل الطبيعي، خاصة عند تناولهما على معدة فارغة في الصباح.

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أبرز فوائد الزبادي بالعسل على الريق:

تحسين الهضم وتهدئة القولون

البروبيوتيك في الزبادي ينظم حركة الأمعاء ويقلل من الانتفاخ، بينما يتميز العسل بخواصه المهدئة والمضادة للبكتيريا.

تعزيز المناعة

يجمع هذا الخليط بين البكتيريا النافعة ومضادات الأكسدة، مما يساهم في دعم الجهاز المناعي.

تنظيم سكر الدم

يُعد وجبة متوازنة تقي من ارتفاع السكر المفاجئ عند تناولها في الصباح.

إمداد الجسم بالطاقة

العسل يوفّر طاقة سريعة، والزبادي يمد الجسم بالبروتينات والعناصر الغذائية المهمة.

ترطيب الجسم وتحسين مظهر البشرة

العسل يحافظ على ترطيب الجسم، بينما تساهم البروبيوتيك في صفاء البشرة.

التقليل من الحموضة

الزبادي يعادل حموضة المعدة، والعسل يهدئ من التهيّج المعوي.

نصائح عند تناول الزبادي بالعسل:

يُفضل اختيار زبادي طازج وخالي الدسم، خاصة لمتبعي الحميات.

استخدام عسل طبيعي غير مكرر.

مرضى القولون يمكنهم تناوله باعتدال، مع الانتباه لأي تحسس من مشتقات الألبان.