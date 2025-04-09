فوائد الشاي الأخضر مع الليمون قبل النوم

تحفيز حرق الدهون: يساعد الشاي الأخضر على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما قد يسهم في تقليل الوزن عند تناوله بانتظام.
تنقية الجسم من السموم: يعمل الليمون على تعزيز تأثير مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر، مما يساعد في التخلص من السموم وتحسين وظائف الكبد.
تعزيز المناعة: فيتامين C الموجود في الليمون يدعم جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض.
تهدئة الأعصاب وتحسين النوم: رغم احتواء الشاي الأخضر على الكافيين، إلا أن بعض الأشخاص يجدون فيه تأثيرًا مهدئًا، خاصة إذا تم تحضيره بتركيز خفيف، مما يساعد على الاسترخاء قبل النوم.
تحسين الهضم: يساعد هذا المشروب في تهدئة المعدة وتحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يقلل من الانتفاخات واضطرابات الجهاز الهضمي.
ملاحظة: يجب تناول الشاي الأخضر مع الليمون بكميات معتدلة، خاصة لمن يعانون من حساسية الكافيين أو الحموضة الزائدة، ويفضل أن يكون خفيف التركيز قبل النوم لتجنب الأرق أو اضطرابات المعدة.
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