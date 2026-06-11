فوائد الكرز.. فاكهة صغيرة بقيمة غذائية كبيرة

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الوكيل الإخباري- يُعدّ الكرز من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ما يجعله خياراً صحياً يمكن أن يساهم في دعم وظائف الجسم وتعزيز الصحة العامة. اضافة اعلان





ويحتوي الكرز على مجموعة من الفيتامينات المهمة، أبرزها فيتامينا C وA، إلى جانب مضادات أكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.



كما تشير الدراسات إلى أن الكرز قد يساهم في دعم صحة القلب من خلال المساعدة على تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول الضار، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



ويتميز الكرز، خاصة الكرز الحامض، باحتوائه على مادة الميلاتونين التي تلعب دوراً في تنظيم دورة النوم، ما قد يساعد على تحسين جودة النوم لدى بعض الأشخاص.



كذلك يرتبط تناول الكرز بتخفيف الالتهابات وآلام المفاصل والعضلات، لا سيما لدى المصابين بالنقرس أو بعض الحالات الالتهابية المزمنة.



وبفضل احتوائه على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، يساهم الكرز أيضاً في دعم الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.



ويُعد الكرز إضافة صحية للنظام الغذائي، سواء تم تناوله طازجاً أو أُضيف إلى العصائر أو بعض الأطباق والحلويات.





