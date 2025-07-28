فوائد اللوز المنقوع: حقيقة أم مبالغة؟

رغم ذلك، يقدم اللوز المنقوع فوائد مهمة منها:
سهل الهضم وأفضل للمعدة الحساسة.
يحسّن الطعم ويسهّل المضغ.
يدعم صحة القلب عبر تقليل الكولسترول.
يساعد في إنقاص الوزن عند تناوله بانتظام.
يساهم في ضبط سكر الدم بفضل الألياف والمغنيسيوم.
باختصار، اللوز مفيد سواء منقوعًا أو نيئًا، لكن النقع قد يجعل استهلاكه أسهل وأكثر استساغة.
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