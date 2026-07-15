فوائد تناول التمر على الريق يوميًا.. ماذا يحدث لجسمك؟

ويساعد تناول التمر صباحًا على تعزيز النشاط والتركيز، وتحسين صحة الجهاز الهضمي بفضل الألياف، كما يحتوي على مضادات أكسدة ومعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تدعم صحة الخلايا والقلب.
كما قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الحلويات، مع ضرورة عدم الإفراط في تناوله بسبب احتوائه على السكريات والسعرات الحرارية، خاصة لدى مرضى السكري.
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