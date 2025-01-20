 
الإثنين 2025-01-20 11:47 ص
 

فوائد تناول الكيوي على الريق: 5 فوائد صحية مذهلة

ى
تعبيرية
الإثنين، 20-01-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   تعد فاكهة الكيوي من أكثر الفواكه الشتوية شهرة، حيث يفضلها الكثيرون بسبب احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة. لكن ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الكيوي على الريق؟ في هذا التقرير، يوضح الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية العلاجية، الفوائد الصحية لتناول الكيوي على الريق.

اضافة اعلان


- تعزيز صحة المناعة
يحتوي الكيوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي.


- تحسين صحة القلب والرئتين
بفضل محتواه الغني بفيتامين أ والزنك، يساعد الكيوي في تحسين صحة القلب والرئتين.


- تحسين صحة الذاكرة
يعد الكيوي مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، مما يساعد في تحسين صحة الدماغ والذاكرة.


- تنظيم ضغط الدم
الكيوي يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم.


- تحسين صحة الجهاز الهضمي
يحتوي الكيوي على الألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم والإخراج.


نصيحة: للحصول على أقصى استفادة صحية، يفضل تناول الكيوي بمعدل ثمرة أو ثمرتين يوميًا.

 

الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الدمار الهائل الذي الحقته قوات الاحتلال بمنازل الفلسطينيين شمال قطاع غزة

فلسطين الأمم المتحدة: 92% من منازل غزة دمرت أو تضررت جراء العدوان

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق مداخل مدينة أريحا

تعبيرية

شؤون برلمانية تأجيل اجتماع نيابي لبحث قضية اللحوم الفاسدة

لى

طب وصحة في موسم الإنفلونزا... مكون غذائي سري مذهل للوقاية

لال

طب وصحة تحذير من نقص الكورتيزون في الجسم: تعرف على الأعراض

جانب من الاجتماع

أخبار محلية مدير الكهرباء الوطنية: رفع الجاهزية وضمان استقرار النظام الكهربائي

تعبيرية

خاص بالوكيل تجارة الأردن: أسعار المواد الغذائية في الأردن ضمن المعدل ولا يمكن اعتبارها مرتفعة

ع

منوعات قطة تتسبب في استقالة صاحبتها وفقدان وظيفتها بالصين



 




الأكثر مشاهدة