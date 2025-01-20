فوائد تناول الكيوي على الريق: 5 فوائد صحية مذهلة

- تعزيز صحة المناعة
يحتوي الكيوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي.
- تحسين صحة القلب والرئتين
بفضل محتواه الغني بفيتامين أ والزنك، يساعد الكيوي في تحسين صحة القلب والرئتين.
- تحسين صحة الذاكرة
يعد الكيوي مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، مما يساعد في تحسين صحة الدماغ والذاكرة.
- تنظيم ضغط الدم
الكيوي يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم.
- تحسين صحة الجهاز الهضمي
يحتوي الكيوي على الألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم والإخراج.
نصيحة: للحصول على أقصى استفادة صحية، يفضل تناول الكيوي بمعدل ثمرة أو ثمرتين يوميًا.
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