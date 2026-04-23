الخميس 2026-04-23 02:42 م

فوائد وأضرار شرب زيت الزيتون صباحًا

الخميس، 23-04-2026 01:49 م

الوكيل الإخباري-   يُعرف زيت الزيتون بـ"الذهب السائل" في النظام الغذائي، نظرًا لاحتوائه على الدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة القوية، ما يجعله خيارًا صحيًا شائعًا لدى كثيرين، خاصة عند تناوله في الصباح.

ومع انتشار عادة شرب زيت الزيتون على الريق، يبرز التساؤل حول فوائده الحقيقية وآثاره المحتملة، لتحقيق أقصى استفادة دون التعرض لأي أضرار.


فوائد شرب زيت الزيتون صباحًا:


1- دعم صحة القلب والأوعية الدموية
يحتوي زيت الزيتون على حمض الأوليك، وهو من الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات، ما يساهم في حماية الشرايين وتقليل خطر أمراض القلب.
2- تحسين الهضم
يعمل كملين طبيعي يساعد على تسهيل حركة الأمعاء والتخفيف من الإمساك، كما يعزز إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يحسن امتصاص العناصر الغذائية خلال اليوم.
3- مكافحة الالتهابات والأكسدة
يُعد غنيًا بمركبات البوليفينول وفيتامين E، وهي عناصر مضادة للأكسدة تساهم في حماية الخلايا وتقليل الالتهابات المزمنة، ما ينعكس إيجابًا على صحة المفاصل ويؤخر علامات التقدم في العمر.
محاذير وأضرار الإفراط في تناوله:
- زيادة السعرات والوزن
رغم فوائده، فإن زيت الزيتون غني بالسعرات الحرارية، وقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة الوزن إذا لم يتم حسابه ضمن النظام الغذائي.
- اضطرابات هضمية
قد يسبب تناوله على معدة فارغة لبعض الأشخاص الغثيان أو الإسهال، نتيجة تأثيره السريع على الأمعاء والمرارة.

 
 


