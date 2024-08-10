فواكه تخلصك من انتفاخ البطن المزعج

الوكيل الإخباري- يواجه الكثير منا انتفاخ البطن بين الحين والآخر، وهي حالة ليست مقلقة، إلا أنها تسبب شعورا مزعجا.

إذا لم يعد بإمكانك تحمل انتفاخ البطن المزعج، فيمكنك تناول واحدة من بين سبع فواكه يوصي بها أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في فلوريدا جوزيف سلهب، لتخفيف الضغط على البطن.





ويقترح الدكتور سلهب تناول التوت الأزرق، والتمر، والتين، والكيوي، والجوافة، والبابايا، والأناناس لتهدئة البطن الممتلئة المشدودة.

ويوضح الطبيب: "تتمثل إحدى طرق تحسين صحة الأمعاء في تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مع فيتامين سي. وقد ثبت أن هذا يزيد من بكتيريا الأمعاء الجيدة لصحة الجهاز الهضمي المثلى".



ويقترح على المصابين بمتلازمة القولون العصبي اختبار تحملهم لهذه الأطعمة السبعة ببطء لأن الفركتوز الموجود في الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي.