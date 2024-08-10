 
السبت 2024-08-10 12:17 م
 
 

فواكه تخلصك من انتفاخ البطن المزعج

تعبيرية
تعبيرية




 

السبت، 10-08-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   يواجه الكثير منا انتفاخ البطن بين الحين والآخر، وهي حالة ليست مقلقة، إلا أنها تسبب شعورا مزعجا.

 

إذا لم يعد بإمكانك تحمل انتفاخ البطن المزعج، فيمكنك تناول واحدة من بين سبع فواكه يوصي بها أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في فلوريدا جوزيف سلهب، لتخفيف الضغط على البطن.

ويقترح الدكتور سلهب تناول التوت الأزرق، والتمر، والتين، والكيوي، والجوافة، والبابايا، والأناناس لتهدئة البطن الممتلئة المشدودة.

 

ويوضح الطبيب: "تتمثل إحدى طرق تحسين صحة الأمعاء في تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مع فيتامين سي. وقد ثبت أن هذا يزيد من بكتيريا الأمعاء الجيدة لصحة الجهاز الهضمي المثلى".


ويقترح على المصابين بمتلازمة القولون العصبي اختبار تحملهم لهذه الأطعمة السبعة ببطء لأن الفركتوز الموجود في الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي.

 

روسيا اليوم 

gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين تحالف أوقفوا الحرب: وحشية إسرائيل لا حدود لها

تعبيرية

عربي ودولي زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب ساحل هوكايدو في اليابان

فرانشيسكا ألبانيز

فلسطين فرانشيسكا ألبانيز: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في مدرسة تلو الأخرى بغزة

صورة من توقيع المذكرة

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين تجارة عمان والإحصاءات العامة

تعبيرية

أسواق ومال أسعار الذهب عالمياً تتراجع في أسبوع رغم زيادة الآمال في خفض الفائدة

رئيس الملتقى

أخبار محلية إنشاء صندوق المغتربين الأردنيين للاستثمار

تعبيرية

طب وصحة أطعمة ومشروبات ترفع ضغط الدم

غزة

فلسطين مدير المستشفى المعمداني: وصلتنا جثامين 80 شهيدا حتى الآن





 


 



الأكثر مشاهدة