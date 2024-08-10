فواكه تخلصك من انتفاخ البطن المزعج

ويقترح على المصابين بمتلازمة القولون العصبي اختبار تحملهم لهذه الأطعمة السبعة ببطء لأن الفركتوز الموجود في الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي.
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