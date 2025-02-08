فواكه قد تضر بالقولون: نصائح لمرضاه لتجنب التهيج والانتفاخ

الوكيل الإخباري- يعاني العديد من مرضى القولون من تهيج في الجهاز الهضمي بسبب تناول بعض الأطعمة التي قد تسبب انتفاخات، تراكم الغازات، أو تعنت معوي. في هذا السياق، يستعرض "الكونسلتو" الفواكه التي يجب على مرضى القولون تجنبها لتفادي هذه الأعراض.

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ويؤكد الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أن الفواكه التي تحتوي على قشور، مثل التفاح، البرقوق، المشمش، الكمثرى، والمانجو، قد تثير القولون وتسبب التهيج. ويُفضل تقشيرها والتخلص من قشورها قبل تناولها لتقليل التأثير السلبي على القولون.



وأضاف الدكتور صلاح الدين أنه في حال وجود التهابات في القولون والمعدة، يجب تجنب الفواكه الحمضية مثل البرتقال، الليمون، واليوسفي، حيث أنها قد تزيد من حموضة المعدة وتساهم في تهيجها.



نصائح لمرضى القولون عند تناول الفواكه:

تناول الفواكه بكميات معتدلة وتجنب الإفراط.

اختيار الفواكه قليلة الفركتوز مثل التوت، الموز غير الناضج، والكيوي.

تجنب الفواكه الحمضية إذا كنت تعاني من تهيج المعدة أو القولون.

تقشير الفواكه وإزالة البذور لتقليل الألياف غير القابلة للذوبان.

تناول الفواكه المطهية أو المهروسة لتقليل تأثيرها على القولون.



باتباع هذه النصائح، يمكن لمريض القولون الاستمتاع بالفواكه دون التسبب في تفاقم حالته الصحية.