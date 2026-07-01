فيتامينات تحسن وظائف الرئة لدى المصابين بالربو

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أن الفيتامينات الموجودة في أطعمة مثل الجزر والأسماك الزيتية والبيض، قد تساهم في تحسين وظائف الرئة لدى الأطفال والبالغين المصابين بالربو.



ويعرف الربو بأنه حالة تنفسية تسبب أعراضا مزعجة كالصفير وصعوبة التنفس والسعال وضيق الصدر. ورغم عدم وجود علاج نهائي لهذه الحالة، إلا أن البخاخات والأدوية المختلفة تساعد في السيطرة على الأعراض التي قد تنجم عن ممارسة التمارين، أو التعرض للمواد المسببة للحساسية، أو حتى تقلبات الطقس.



وفي دراسة جديدة نشرت في مجلة Thorax المتخصصة، سعى باحثون من مستشفى "بريغهام آند ويمن" في بوسطن بالولايات المتحدة، إلى توضيح الدور الحقيقي لفيتاميني A وD في صحة مرضى الربو، بعد أن كانت الأبحاث السابقة قد قدمت نتائج متضاربة حول ما إذا كان هذان الفيتامينان يحميان من الربو أم يزيدانه سوءا.

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وقد اعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات مجموعتين من المشاركين: الأولى ضمت 1165 طفلا ضمن دراسة علم الوراثة الوبائي للربو في كوستاريكا، والثانية ضمت 1041 بالغا ضمن دراسة المحددات الأومية (Omic Determinants) لوظائف الرئة الطولية في الربو. وقاموا بقياس مستويات فيتاميني A وD في دم جميع المشاركين، إلى جانب قياس سعة الرئة لديهم.



وخلصت النتائج إلى أن الأطفال والبالغين المصابين بالربو ممن لديهم مستويات أعلى من فيتامين A في الدم يتمتعون بوظائف رئة أفضل مقارنة بمن لديهم مستويات أقل.



كما أظهرت النتائج أن البالغين المصابين بالربو والذين لديهم مستويات مرتفعة من فيتامين D، تصل إلى 30 نانوغرام/مل على الأقل، يتمتعون بوظائف رئة أفضل، إضافة إلى أنهم كانوا أقل عرضة للشيخوخة البيولوجية (التقدم في العمر على المستوى الجزيئي)، ما يشير إلى أن فيتامين D قد يلعب دورا في إبطاء الشيخوخة، خاصة لدى المصابين بالربو.



يذكر أن 30 نانوغرام/مل يعتبر مستوى مثاليا من فيتامين D لدعم صحة العظام والعضلات. ويوصي خبراء الصحة الأطفال من عمر سنة فما فوق والبالغين بتناول 10 ميكروغرامات من فيتامين D يوميا، بينما يحتاج البالغون إلى ما بين 600 و700 ميكروغرام من فيتامين A، الذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي والجلد.