فيتامينات لا ينبغي تناولها مع القهوة

الوكيل الإخباري- حدد فريق علمي من هنغاريا مجموعة من الفيتامينات التي لا ينبغي تناولها مع القهوة، إذ يمكن أن تعيق امتصاصها وقد تسبب أضرارا للجسم.

اضافة اعلان

وتشير الدراسات إلى أن تناول القهوة باعتدال مفيد للقلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على عناصر مفيدة مثل مضادات الأكسدة، لكنها قد تعيق امتصاص بعض الفيتامينات.



وبحسب الخبراء، قد تؤثر القهوة على امتصاص فيتامين D، والزنك، والكالسيوم، والحديد، ومجموعة فيتامينات B، وفي بعض الحالات قد تقلل فعاليتها تماما.



وأظهرت دراسة سويسرية أجريت عام 2022 حول تأثير القهوة على النساء أن اللواتي يعانين من نقص الحديد امتصت أجسامهن كمية أقل من هذا المعدن بمقدار 54% عند تناول مكملات الحديد مع القهوة مقارنة بمن تناولنها مع الماء.