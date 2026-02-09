فيتامينات لا ينبغي تناولها مع القهوة

وبحسب الخبراء، قد تؤثر القهوة على امتصاص فيتامين D، والزنك، والكالسيوم، والحديد، ومجموعة فيتامينات B، وفي بعض الحالات قد تقلل فعاليتها تماما.
وأظهرت دراسة سويسرية أجريت عام 2022 حول تأثير القهوة على النساء أن اللواتي يعانين من نقص الحديد امتصت أجسامهن كمية أقل من هذا المعدن بمقدار 54% عند تناول مكملات الحديد مع القهوة مقارنة بمن تناولنها مع الماء.
ويشير الخبراء إلى أهمية تجنب تناول بعض العناصر الغذائية معا، مثل أن الكالسيوم يعيق امتصاص الحديد، والزنك يحدّ من امتصاص النحاس.
ويُفضل تناول المكملات الغذائية قبل ساعة إلى ساعتين من شرب القهوة أو بعد مرور ساعتين على تناولها لضمان أفضل امتصاص للعناصر الغذائية.
