الإثنين 2026-02-09 03:02 م

فيتامينات لا ينبغي تناولها مع القهوة

فيتامينات لا ينبغي تناولها مع القهوة
تعبيرية
 
الإثنين، 09-02-2026 01:38 م

الوكيل الإخباري-   حدد فريق علمي من هنغاريا مجموعة من الفيتامينات التي لا ينبغي تناولها مع القهوة، إذ يمكن أن تعيق امتصاصها وقد تسبب أضرارا للجسم.

اضافة اعلان

 

 وتشير الدراسات إلى أن تناول القهوة باعتدال مفيد للقلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على عناصر مفيدة مثل مضادات الأكسدة، لكنها قد تعيق امتصاص بعض الفيتامينات.

وبحسب الخبراء، قد تؤثر القهوة على امتصاص فيتامين D، والزنك، والكالسيوم، والحديد، ومجموعة فيتامينات B، وفي بعض الحالات قد تقلل فعاليتها تماما.

وأظهرت دراسة سويسرية أجريت عام 2022 حول تأثير القهوة على النساء أن اللواتي يعانين من نقص الحديد امتصت أجسامهن كمية أقل من هذا المعدن بمقدار 54% عند تناول مكملات الحديد مع القهوة مقارنة بمن تناولنها مع الماء.

 

كما اكتشف العلماء أن الكافيين يعيق امتصاص فيتامين D لأنه يقلل حساسية المستقبلات الخاصة به، بينما تقل قدرة الجسم على امتصاص حتى كميات ضئيلة من مجموعة فيتامين B، حيث تُطرح هذه العناصر مباشرة في البول بسبب التأثير المدر للبول للقهوة.

ويشير الخبراء إلى أهمية تجنب تناول بعض العناصر الغذائية معا، مثل أن الكالسيوم يعيق امتصاص الحديد، والزنك يحدّ من امتصاص النحاس.

ويُفضل تناول المكملات الغذائية قبل ساعة إلى ساعتين من شرب القهوة أو بعد مرور ساعتين على تناولها لضمان أفضل امتصاص للعناصر الغذائية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

اقتصاد محلي 8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ت

أخبار محلية مدير الضمان الاجتماعي يوضح حول التقاعد المبكر

ارشيفية

شؤون برلمانية مجلس النواب يخطو خطوة تشريعية جديدة في تنظيم قطاع الغاز

"هيئة الأسرى": قرار مصلحة السجون الإسرائيلية يهدد كل الأسرى وينكر حقوقهم

فلسطين "هيئة الأسرى": قرار مصلحة السجون الإسرائيلية يهدد كل الأسرى وينكر حقوقهم

الشيباني وباراك يبحثان ملفات التحالف الدولي خلال اجتماع الرياض

عربي ودولي الشيباني وباراك يبحثان ملفات التحالف الدولي خلال اجتماع الرياض

إغلاق محطّة ترخيص العقبة المسائية ونقل خدماتها لمركز الخدمات الحكومي الشامل/ العقبة

أخبار محلية إغلاق محطّة ترخيص العقبة المسائية ونقل خدماتها لمركز الخدمات الحكومي الشامل/ العقبة

ركوب الدراجة.. لماذا يُعد أذكى طريقة لتحريك جسمك؟

منوعات ركوب الدراجة.. لماذا يُعد أذكى طريقة لتحريك جسمك؟

إحالة عطاء تأسيس طبقة إسفلتية لشوارع في إربد بتكلفة 504 آلاف دينار

أخبار محلية إحالة عطاء تأسيس طبقة إسفلتية لشوارع في إربد بتكلفة 504 آلاف دينار



 






الأكثر مشاهدة