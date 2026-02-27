فيتامين محدد قد ينقذ حياة الأطفال المصابين بأمراض وراثية قاتلة

الوكيل الإخباري- طور علماء في معاهد غلادستون نهجا جديدا لعلاج الأمراض الوراثية يبدأ من الفيتامينات نفسها، بدلا من البحث عن علاج لكل مرض على حدة.

اضافة اعلان