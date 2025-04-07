فيتامين C: كيف تحافظ على مستوياته العالية في الطعام؟

بحسب الدكتورة كاشوخ، تفقد المنتجات الطازجة بعض خصائصها المفيدة عندما تكون على رفوف المتاجر تحت تأثير الأكسجين والأشعة فوق البنفسجية، بينما تظل المنتجات المجمدة محتفظة بمحتواها من الفيتامين بشكل أفضل.
وتوضح الدكتورة أن الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والغريب فروت تعد المصادر الأشهر لفيتامين C، لكن هناك العديد من المنتجات الأخرى تحتوي على هذا الفيتامين بكميات أكبر، مثل الورد البري والفلفل الأحمر الحلو. إضافة إلى ذلك، يحتوي البروكلي، الكيوي، البقدونس، الملفوف (وخاصة كرنب بروكسل)، والبابايا على نسب ممتازة من فيتامين C.
الحد من المعالجة الحرارية (مثل تناول الخضروات نيئة أو طهيها على البخار).
تجنب نقع الخضروات لأن الفيتامين يذوب في الماء.
تقطيع الخضراوات قبل الطهي وليس مسبقًا لتقليل مساحة التلامس مع الهواء.
تخزين الطعام في مكان بارد ومظلم لتقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية والحرارة على الفيتامين
روسيا اليوم
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