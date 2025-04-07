فيتامين C: كيف تحافظ على مستوياته العالية في الطعام؟

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن أعلى تركيز لفيتامين C يوجد في الخضروات والفواكه الطازجة. ولكن في الواقع، تشير نتائج الدراسات إلى أن التجميد يعد وسيلة فعّالة للحفاظ على هذا الفيتامين، بل وزيادته في بعض الأحيان.

اضافة اعلان



بحسب الدكتورة كاشوخ، تفقد المنتجات الطازجة بعض خصائصها المفيدة عندما تكون على رفوف المتاجر تحت تأثير الأكسجين والأشعة فوق البنفسجية، بينما تظل المنتجات المجمدة محتفظة بمحتواها من الفيتامين بشكل أفضل.



وتوضح الدكتورة أن الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والغريب فروت تعد المصادر الأشهر لفيتامين C، لكن هناك العديد من المنتجات الأخرى تحتوي على هذا الفيتامين بكميات أكبر، مثل الورد البري والفلفل الأحمر الحلو. إضافة إلى ذلك، يحتوي البروكلي، الكيوي، البقدونس، الملفوف (وخاصة كرنب بروكسل)، والبابايا على نسب ممتازة من فيتامين C.

وبما أن فيتامين C قابل للذوبان في الماء وحساس للحرارة، توصي الدكتورة كاشوخ باتباع بعض النصائح للحفاظ على أكبر قدر من الفيتامين في الطعام:

الحد من المعالجة الحرارية (مثل تناول الخضروات نيئة أو طهيها على البخار).

تجنب نقع الخضروات لأن الفيتامين يذوب في الماء.

تقطيع الخضراوات قبل الطهي وليس مسبقًا لتقليل مساحة التلامس مع الهواء.

تخزين الطعام في مكان بارد ومظلم لتقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية والحرارة على الفيتامين