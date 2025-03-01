فيروسات تهدد البشرية بجائحة جديدة

الوكيل الإخباري- لا يستطيع العلماء التنبؤ بدقة بموعد أو كيفية بدء تفشي الجائحة القادمة، لكنهم يرجحون أن يكون ذلك قريبًا.



في الأسابيع القليلة الماضية، ظهر مرض فيروسي غامض في أجزاء من غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC)، مما أسفر عن وفاة 60 شخصًا.



وقد استبعدت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن يكون المرض الغامض ناتجًا عن فيروس إيبولا أو ماربورغ، لكنها أشارت إلى أن المصابين تظهر عليهم أعراض "حمى نزفية".



وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، على وجه الخصوص، عرضة للأوبئة بسبب مناخها الاستوائي الذي يهيئ بيئة مثالية لازدهار مسببات الأمراض، بالإضافة إلى غاباتها الكثيفة التي تزيد من فرص تعرض السكان للحياة البرية الحاملة للأمراض. كما ارتبطت العديد من الأمراض الفيروسية في البلاد، وفي أماكن أخرى، باستهلاك لحوم الحيوانات البرية.



وحذرت الدكتورة زانيا ستاماتاكي، عالمة الفيروسات في جامعة برمنغهام، من احتمال ظهور حالات إصابة في أماكن أخرى، مشيرة إلى أن "الأمراض المعدية لا تعرف حدودًا ولا تلتزم بالفواصل الجغرافية بين الدول. فالناس يسافرون، والأمراض تسافر معهم، إما عن طريق البشر أو الحيوانات، لذلك لا يمكن استبعاد انتشارها خارج حدود الدولة".

اضافة اعلان