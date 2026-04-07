فيروس شتوي خطير يثير استجابة غير مسبوقة في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- يشهد انتشار Respiratory Syncytial Virus (RSV) في الولايات المتحدة استمراراً غير معتاد، رغم أنه يبلغ ذروته عادة خلال فصل الشتاء وينحسر مع نهاية مارس، ما دفع السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الوضع.





وبحسب بيانات فيدرالية، بلغت نسبة إيجابية الفحوصات نحو 7.5%، مقارنة بـ5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يشير إلى نشاط أعلى من المعتاد لهذا الوقت من العام.



وفي خطوة غير مسبوقة، قررت عدة ولايات تمديد فترة التطعيم ضد الفيروس حتى 30 أبريل، بهدف احتواء استمرار العدوى مع امتداد الموسم إلى الربيع.



كما أظهرت بيانات مراقبة مياه الصرف الصحي الصادرة عن Centers for Disease Control and Prevention (CDC) أن نحو نصف البلاد يسجل مستويات متوسطة من انتشار الفيروس، مع تركز واضح في مناطق الغرب الأوسط والسهول الشمالية.



وسجلت ولايات مثل ميشيغان ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية ووايومنغ وأيوا وكانساس ونبراسكا وفيرمونت أعلى معدلات الانتشار، بينما ظهرت مستويات متوسطة في ولايات أخرى مثل كاليفورنيا وهاواي وإلينوي ولويزيانا ونيفادا ونيو مكسيكو وتينيسي وفرجينيا الغربية.



في المقابل، لا تزال أكثر من 30 ولاية، خصوصاً في الجنوب والساحل الغربي، تسجل مستويات منخفضة من الفيروس، من بينها فلوريدا وتكساس وكولورادو وأوريغون وفرجينيا وواشنطن.



وفي تفسير هذا النمط غير المعتاد، أشار روبرت هوبكنز، المدير الطبي للمؤسسة الوطنية للأمراض المعدية، إلى أن موسم الفيروس تأخر هذا العام وامتد إلى الربيع، وهو ما يتماشى مع تحذيرات الجهات الصحية من احتمال استمرار النشاط المرتفع خلال أبريل في عدة مناطق.





