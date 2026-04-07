الأربعاء 2026-04-08 11:18 م

فيروس شتوي خطير يثير استجابة غير مسبوقة في الولايات المتحدة

تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-04-2026 12:30 م
الوكيل الإخباري-   يشهد انتشار Respiratory Syncytial Virus (RSV) في الولايات المتحدة استمراراً غير معتاد، رغم أنه يبلغ ذروته عادة خلال فصل الشتاء وينحسر مع نهاية مارس، ما دفع السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الوضع.اضافة اعلان


وبحسب بيانات فيدرالية، بلغت نسبة إيجابية الفحوصات نحو 7.5%، مقارنة بـ5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يشير إلى نشاط أعلى من المعتاد لهذا الوقت من العام.

وفي خطوة غير مسبوقة، قررت عدة ولايات تمديد فترة التطعيم ضد الفيروس حتى 30 أبريل، بهدف احتواء استمرار العدوى مع امتداد الموسم إلى الربيع.

كما أظهرت بيانات مراقبة مياه الصرف الصحي الصادرة عن Centers for Disease Control and Prevention (CDC) أن نحو نصف البلاد يسجل مستويات متوسطة من انتشار الفيروس، مع تركز واضح في مناطق الغرب الأوسط والسهول الشمالية.

وسجلت ولايات مثل ميشيغان ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية ووايومنغ وأيوا وكانساس ونبراسكا وفيرمونت أعلى معدلات الانتشار، بينما ظهرت مستويات متوسطة في ولايات أخرى مثل كاليفورنيا وهاواي وإلينوي ولويزيانا ونيفادا ونيو مكسيكو وتينيسي وفرجينيا الغربية.

في المقابل، لا تزال أكثر من 30 ولاية، خصوصاً في الجنوب والساحل الغربي، تسجل مستويات منخفضة من الفيروس، من بينها فلوريدا وتكساس وكولورادو وأوريغون وفرجينيا وواشنطن.

وفي تفسير هذا النمط غير المعتاد، أشار روبرت هوبكنز، المدير الطبي للمؤسسة الوطنية للأمراض المعدية، إلى أن موسم الفيروس تأخر هذا العام وامتد إلى الربيع، وهو ما يتماشى مع تحذيرات الجهات الصحية من احتمال استمرار النشاط المرتفع خلال أبريل في عدة مناطق.
 
 


أحدث الأخبار

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح



 






الأكثر مشاهدة