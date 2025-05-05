في الصيف.. الجفاف قد يتحول إلى قاتل صامت

الوكيل الإخباري- حذّر الدكتور أحمد أشرف عيسى، استشاري أمراض القلب والقسطرة ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث أمراض القلب، من مخاطر الجفاف خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن قلة شرب المياه وتعرض الجسم للجفاف قد يكون له عواقب صحية خطيرة، أبرزها الإصابة بالنوبة القلبية.

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وأوضح عيسى أن النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة تتوقف فيها عضلة القلب عن العمل بسبب انقطاع تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها، ما يؤدي إلى تلف في أنسجة القلب ويزيد من خطر الوفاة إذا لم يتم التدخل الطبي العاجل.



وأشار إلى أن الجفاف لا يؤثر فقط على القلب، بل يهدد وظائف أعضاء الجسم كافة، ويزيد من احتمالية تكوّن جلطات دموية في أماكن مختلفة من الجسم. كما نبه إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكري، هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف ومضاعفاته.



ونصح استشاري القلب بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أو البقاء لفترات طويلة في أماكن مرتفعة الحرارة، مشددًا على أهمية تناول كميات كافية من الماء والسوائل بشكل منتظم طوال اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم.



واختتم عيسى حديثه بالتأكيد على أن التوعية بمخاطر الجفاف في الصيف يجب أن تكون أولوية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الإصابة بمضاعفات خطيرة ناجمة عنه.