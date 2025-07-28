الإثنين 2025-07-28 03:51 م
 

في بداية اليوم.. ابتعدوا عن هذه الفواكه

غ7اى
تعبيرية
 
الإثنين، 28-07-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري-   قيّمت خبيرة التغذية البريطانية نيكولا لودلام-رين 18 نوعًا من الفواكه، محذرة من تناول بعضها صباحًا بسبب محتواها العالي من السكر أو ضعف قيمتها الغذائية.

اضافة اعلان


وبحسب تقييمها:
الأسوأ لوجبة الإفطار:
البطيخ جاء أولًا رغم غناه بالماء وفيتامين C، لكنه يفتقر للألياف والعناصر الغذائية الأساسية.
الأناناس حلّ ثانيًا بسبب نسبة السكر العالية وحموضته المهيّجة للثة.
الموز والعنب نُصح بتناولهما باعتدال، إذ يوفران طاقة سريعة، لكنهما غنيان بالسكر الطبيعي.


الأفضل لبدء اليوم:
فواكه غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل: البرتقال، الكيوي، الفراولة، المانغو، الإجاص، والتوت.
هذه الفواكه تعزز المناعة وتقلل من أيام المرض، وفق ما أكده أيضًا خبير صحي آخر.


وتنصح لودلام-رين باختيار الفواكه التي توفر توازنًا بين القيمة الغذائية والألياف، بدلًا من الاعتماد على السكريات السريعة فقط في بداية اليوم.

 

لبنان 24  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على القطاع بمشاركة الامارات

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

أخبار محلية "مكافحة الأوبئة" يجدد التزام الأردن بالقضاء على التهاب الكبد بحلول 2030

5

تكنولوجيا هواتف أندرويد أداة فعالة في الكشف المبكر عن الزلازل

أوراق نقدية من الدينار

اقتصاد محلي المركزي يطرح سندات لصالح الحكومة بـ 2.825 مليار دينار منذ بداية العام

ن

طب وصحة التعلق المفرط: عندما يتحوّل التركيز إلى عبء نفسي

ن

المرأة والجمال صيحة المناكير الشفاف تعود بقوة هذا الصيف

الإصلاح والتأهيل" تشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون بخيمة لعرض منتجات نزلاء المراكز

أخبار محلية عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش

3ث

طب وصحة 5 أطعمة تقلل أثر الإجهاد الحراري على الجسم والبشرة



 
 





الأكثر مشاهدة