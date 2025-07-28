في بداية اليوم.. ابتعدوا عن هذه الفواكه

الوكيل الإخباري- قيّمت خبيرة التغذية البريطانية نيكولا لودلام-رين 18 نوعًا من الفواكه، محذرة من تناول بعضها صباحًا بسبب محتواها العالي من السكر أو ضعف قيمتها الغذائية.

اضافة اعلان



وبحسب تقييمها:

الأسوأ لوجبة الإفطار:

البطيخ جاء أولًا رغم غناه بالماء وفيتامين C، لكنه يفتقر للألياف والعناصر الغذائية الأساسية.

الأناناس حلّ ثانيًا بسبب نسبة السكر العالية وحموضته المهيّجة للثة.

الموز والعنب نُصح بتناولهما باعتدال، إذ يوفران طاقة سريعة، لكنهما غنيان بالسكر الطبيعي.



الأفضل لبدء اليوم:

فواكه غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل: البرتقال، الكيوي، الفراولة، المانغو، الإجاص، والتوت.

هذه الفواكه تعزز المناعة وتقلل من أيام المرض، وفق ما أكده أيضًا خبير صحي آخر.



وتنصح لودلام-رين باختيار الفواكه التي توفر توازنًا بين القيمة الغذائية والألياف، بدلًا من الاعتماد على السكريات السريعة فقط في بداية اليوم.