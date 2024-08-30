في ثواني .. مشروب شائع لخفض السكر في الدم

وبحسب ما ذكره موقعي Fitterfly وMedical News Today، إليك كيف يؤثر الكركديه على مستويات السكر في الدم.
الكركديه غني بمضادات الأكسدة متعددة الفينول، ويحتوي على مجموعة متنوعة من الأحماض العضوية بالإضافة إلى الأنثوسيانين، وهي المركبات التي تمنح الكركديه لونه الأحمر المشرق.
فوائد أخرى للكركديه
محاربة مستويات الكوليسترول المرتفعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
محاربة مستويات ضغط الدم المرتفعة.
الوقاية من الالتهابات، وتحديدًا المرتبطة بمرضى السكري.
تعزيز صحة جهاز المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقي من خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وحماية الخلايا من التلف.
طريقة تحضير الكركديه
ضع الماء ليغلي على النار.
عند ظهور الفقاعات، ارفع الماء عن النار.
أضف مسحوق الكركديه إلى الماء.
غطِّ الإناء واتركه منقوعًا لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق.
صفِّ الخليط، وتناوله دافئًا.
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