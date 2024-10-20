قبل الشتاء.. ما الفرق بين الحساسية المزمنة والتهاب الشعب الهوائية

الوكيل الإخباري- في فصلي الخريف والشتاء تزداد فرص الإصابة بالنزلة الشعبية والحساسية الصدرية. قد تتداخل أعراض المشكلتين، ولكن يختلف العلاج، لذا يعتمد الأمر على التشخيص السليم من قبل الطبيب المختص لفحص الأعراض والتعرف على التاريخ المرضي، لوصف العلاج المناسب.



وفي شأن هذا الصدد، قال الدكتور طه بكري، أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية بكلية طب جامعة الأزهر، إن الإصابة بحساسية الصدر تأتي بسبب كثرة التعرض لالتهاب الشعب الهوائية بشكل مستمر ومتكرر.



وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية، أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بحساسية الصدر، هم مرضى الجيوب الأنفية، وهذا عند إهمال علاجها.



أعراض الحساسية على الصدر

أوضح الدكتور طه، أن أعراض الحساسية المزمنة على الصدر، تتمثل في التالي:



- ضيق التنفس.



- السعال بشكل مزمن.



- السعال الجاف.



- زيادة السعال عند بذل الجهد أو عند التعرض للهواء.



- تزداد الأعراض عند التعرض لمثيرات الحساسية مثل الأتربة والأدخنة.



أسباب الحساسية المزمنة

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- الوراثة والعامل الجيني.



- التعرض بكثرة للإصابة بحساسية الشعب الهوائية.



- كثرة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية والإهمال التام في علاجها.



علاج الحساسية المزمنة على الصدر