قبل الشتاء.. ما الفرق بين الحساسية المزمنة والتهاب الشعب الهوائية

وفي شأن هذا الصدد، قال الدكتور طه بكري، أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية بكلية طب جامعة الأزهر، إن الإصابة بحساسية الصدر تأتي بسبب كثرة التعرض لالتهاب الشعب الهوائية بشكل مستمر ومتكرر.
وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية، أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بحساسية الصدر، هم مرضى الجيوب الأنفية، وهذا عند إهمال علاجها.
أعراض الحساسية على الصدر
أوضح الدكتور طه، أن أعراض الحساسية المزمنة على الصدر، تتمثل في التالي:
- ضيق التنفس.
- السعال بشكل مزمن.
- السعال الجاف.
- زيادة السعال عند بذل الجهد أو عند التعرض للهواء.
- تزداد الأعراض عند التعرض لمثيرات الحساسية مثل الأتربة والأدخنة.
أسباب الحساسية المزمنة
- الوراثة والعامل الجيني.
- التعرض بكثرة للإصابة بحساسية الشعب الهوائية.
- كثرة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية والإهمال التام في علاجها.
علاج الحساسية المزمنة على الصدر
وتابع أن علاج الحساسية المزمنة على الصدر، تتمثل في العلاج التحفظي بالإضافة إلى اتباع طرق تهدئة الشعب الهوائية، وتناول البخاخات الموسعة للشعب، والأدوية المضادة للحساسية، واستنشاق البخار.
أعراض النزلة الشعبية
كما أوضح أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية أن أعراض النزلة الشعبية أو التهاب الشعب الهوائية، تتمثل في التالي:
- السعال المصحوب بالمخاط.
- ضيق التنفس.
- الحمى والإرهاق.
علاج النزلة الشعبية
- تناول موسعات الشعب.
- تناول أدوية السعال.
- تناول المشروبات الدافئة.
- الابتعاد عن الأدخنة والتدخين.
أسباب الإصابة بالنزلة الشعبية
واختتم، بأن أسباب الإصابة بالنزلة الشعبية، العدوى الفيروسية، أو تكون النزلة الشعبية نتاج التعرض للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك التدخين والتعرض للأتربة والأدخنة بكثرة.
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