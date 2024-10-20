 
الأحد 2024-10-20 03:23 م
 
 

قبل الشتاء.. ما الفرق بين الحساسية المزمنة والتهاب الشعب الهوائية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 20-10-2024 01:28 م

الوكيل الإخباري-   في فصلي الخريف والشتاء تزداد فرص الإصابة بالنزلة الشعبية والحساسية الصدرية. قد تتداخل أعراض المشكلتين، ولكن يختلف العلاج، لذا يعتمد الأمر على التشخيص السليم من قبل الطبيب المختص لفحص الأعراض والتعرف على التاريخ المرضي، لوصف العلاج المناسب.

وفي شأن هذا الصدد، قال الدكتور طه بكري، أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية بكلية طب جامعة الأزهر، إن الإصابة بحساسية الصدر تأتي بسبب كثرة التعرض لالتهاب الشعب الهوائية بشكل مستمر ومتكرر.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية، أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بحساسية الصدر، هم مرضى الجيوب الأنفية، وهذا عند إهمال علاجها.

أعراض الحساسية على الصدر
أوضح الدكتور طه، أن أعراض الحساسية المزمنة على الصدر، تتمثل في التالي:

- ضيق التنفس.

- السعال بشكل مزمن.

- السعال الجاف.

- زيادة السعال عند بذل الجهد أو عند التعرض للهواء.

- تزداد الأعراض عند التعرض لمثيرات الحساسية مثل الأتربة والأدخنة.

أسباب الحساسية المزمنة

اضافة اعلان


- الوراثة والعامل الجيني.

- التعرض بكثرة للإصابة بحساسية الشعب الهوائية.

- كثرة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية والإهمال التام في علاجها.

علاج الحساسية المزمنة على الصدر


وتابع أن علاج الحساسية المزمنة على الصدر، تتمثل في العلاج التحفظي بالإضافة إلى اتباع طرق تهدئة الشعب الهوائية، وتناول البخاخات الموسعة للشعب، والأدوية المضادة للحساسية، واستنشاق البخار.

أعراض النزلة الشعبية
كما أوضح أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية أن أعراض النزلة الشعبية أو التهاب الشعب الهوائية، تتمثل في التالي:

- السعال المصحوب بالمخاط.

- ضيق التنفس.

- الحمى والإرهاق.

علاج النزلة الشعبية

- تناول موسعات الشعب.

- تناول أدوية السعال.

- تناول المشروبات الدافئة.

- الابتعاد عن الأدخنة والتدخين.

أسباب الإصابة بالنزلة الشعبية
واختتم، بأن أسباب الإصابة بالنزلة الشعبية، العدوى الفيروسية، أو تكون النزلة الشعبية نتاج التعرض للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك التدخين والتعرض للأتربة والأدخنة بكثرة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة مسحوق الكافيين المركز.. متى يؤدي إلى الموت؟

الحرم الإبراهيم

فلسطين الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف يومين

يقل

أخبار الشركات كابيتال بنك يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة

جانب من آداء القسم

أخبار محلية الدغمي يؤدي القسم القانوني رئيساً لديوان التشريع والرأي

جانب من المؤتمر

أخبار محلية وزيرة التنمية ترعى أعمال مؤتمر إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية في عمان

أحمد سعد

فن ومشاهير طبيب أحمد سعد يعلن تطورات حالته الصحية

جانب من قصف حزب الله

عربي ودولي حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية شرق صفد

محمد منير ، محمد رمضان

فن ومشاهير للمرة الأولى.. "الكينغ" مُنير ومحمد رمضان يجتمعان في عمل فني



 


الأكثر مشاهدة