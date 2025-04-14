الإثنين 2025-04-14 10:56 ص
 

قد يهدد صحتك - احذر تناول هذا الخضار يوميا

تة
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 09:37 ص

الوكيل الإخباري-   رغم القيمة الغذائية العالية للبطاطا، إلا أن تناولها يوميًا قد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، بحسب ما ذكره موقع Economic Times.

أبرز أضرار الإفراط في تناول البطاطا:

ارتفاع سكر الدم: البطاطا غنية بالكربوهيدرات وتؤثر على مستويات السكر، مما يزيد خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين والسكري.

زيادة الوزن: خاصةً عند تناولها مقلية أو مطهية بالزبدة، لاحتوائها على سعرات ودهون عالية.

سوء التغذية: الاعتماد عليها يقلل من تنوع العناصر الغذائية، مثل البروتينات والفيتامينات.

اضطرابات هضمية: قد تسبب الغازات والانتفاخ، خصوصًا لمن يعانون من مشكلات في المعدة.

مخاطر السرطان: طرق الطهي على درجات حرارة عالية قد تؤدي لتكوين الأكريلاميدات، وهي مواد محتملة الخطورة.

التوصية: الاعتدال في تناول البطاطا وتنوع النظام الغذائي يحمي من هذه الأضرار.

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