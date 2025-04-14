قد يهدد صحتك - احذر تناول هذا الخضار يوميا

الوكيل الإخباري- رغم القيمة الغذائية العالية للبطاطا، إلا أن تناولها يوميًا قد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، بحسب ما ذكره موقع Economic Times.



أبرز أضرار الإفراط في تناول البطاطا:



ارتفاع سكر الدم: البطاطا غنية بالكربوهيدرات وتؤثر على مستويات السكر، مما يزيد خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين والسكري.



زيادة الوزن: خاصةً عند تناولها مقلية أو مطهية بالزبدة، لاحتوائها على سعرات ودهون عالية.



سوء التغذية: الاعتماد عليها يقلل من تنوع العناصر الغذائية، مثل البروتينات والفيتامينات.



اضطرابات هضمية: قد تسبب الغازات والانتفاخ، خصوصًا لمن يعانون من مشكلات في المعدة.



مخاطر السرطان: طرق الطهي على درجات حرارة عالية قد تؤدي لتكوين الأكريلاميدات، وهي مواد محتملة الخطورة.



التوصية: الاعتدال في تناول البطاطا وتنوع النظام الغذائي يحمي من هذه الأضرار.

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