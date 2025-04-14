قد يهدد صحتك - احذر تناول هذا الخضار يوميا

أبرز أضرار الإفراط في تناول البطاطا:
ارتفاع سكر الدم: البطاطا غنية بالكربوهيدرات وتؤثر على مستويات السكر، مما يزيد خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين والسكري.
زيادة الوزن: خاصةً عند تناولها مقلية أو مطهية بالزبدة، لاحتوائها على سعرات ودهون عالية.
سوء التغذية: الاعتماد عليها يقلل من تنوع العناصر الغذائية، مثل البروتينات والفيتامينات.
اضطرابات هضمية: قد تسبب الغازات والانتفاخ، خصوصًا لمن يعانون من مشكلات في المعدة.
مخاطر السرطان: طرق الطهي على درجات حرارة عالية قد تؤدي لتكوين الأكريلاميدات، وهي مواد محتملة الخطورة.
التوصية: الاعتدال في تناول البطاطا وتنوع النظام الغذائي يحمي من هذه الأضرار.
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