السبت 2025-07-12 10:56 م
 

قطر تطوّر تقنية تشخيص التوحد في 4 دقائق بدقة تفوق 95%

الا
تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 08:02 م

الوكيل الإخباري-   في إنجاز علمي لافت، أعلن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي بجامعة حمد بن خليفة عن تطوير جهاز لتشخيص اضطراب طيف التوحد خلال 4 دقائق فقط، عبر تتبّع حركة العين بدقة تتجاوز 95%.

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يعتمد الجهاز على رصد الخلل في التواصل البصري، وهو أحد أبرز سمات التوحد، دون الحاجة لتقييمات سلوكية مطوّلة. وتم تطوير التقنية بالشراكة مع كليفلاند كلينيك الأميركية على مدى 8 سنوات، وفقًا للدكتور فؤاد الشعبان، الباحث الرئيسي في المشروع.


أبرز مميزات الجهاز:
يناسب الأطفال من عمر 5 إلى 6 أشهر
أثبت فعاليته على أكثر من 550 شخصًا
يُخفّض زمن التشخيص من عامين إلى دقائق
تبلغ تكلفته 14 ألف دولار
لا يسبب إجهادًا للأطفال أثناء الفحص


ويُعد الجهاز نقلة نوعية في التشخيص المبكر، ما يتيح فرص علاج وتأهيل أفضل للأطفال المصابين، ويُتوقع طرحه في الأسواق قريبًا، ما قد يُنهي قوائم الانتظار الطويلة للحصول على تشخيص دقيق.

 

لبنان 24

 
 
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