قلة النوم تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

فعندما ينام الإنسان لساعات أقل من المعدل الطبيعي، يحدث خلل في وظائف الجسم الحيوية، خاصة في الجهازين القلبي والهرموني.
وعلى مستوى القلب، تؤدي قلة النوم إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة إفراز هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، ما يسبب إجهادًا مستمرًا لعضلة القلب ويزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين على المدى الطويل.
أما بالنسبة للسكري، فإن النوم غير الكافي يقلل من حساسية الجسم للإنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ويزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، خاصة عند تكرار هذه العادة لفترات طويلة.
كما تؤثر قلة النوم في الشهية والوزن، إذ تُخلّ بتوازن هرمونات الجوع والشبع، ما قد يدفع الشخص إلى تناول كميات أكبر من الطعام غير الصحي.
لذلك، ينصح الخبراء بالالتزام بنوم منتظم يتراوح بين 7 و9 ساعات يوميًا، للحفاظ على صحة القلب، وتنظيم مستوى السكر في الدم، والوقاية من الأمراض المزمنة.
