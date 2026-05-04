الإثنين 2026-05-04 11:11 ص

قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب

تعبيرية
 
الإثنين، 04-05-2026 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   تشير دراسات حديثة إلى وجود علاقة قوية بين قلة النوم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يؤثر النوم غير الكافي بشكل مباشر في صحة الجهاز القلبي الوعائي. فالأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميًا يكونون أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم واضطرابات نبض القلب.

ويؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مستويات التوتر والالتهابات في الجسم، ما يرفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية على المدى الطويل. كما أن قلة النوم قد تؤثر في نمط الحياة، مثل زيادة الشهية وقلة النشاط البدني، وهو ما يفاقم عوامل الخطر.


وينصح الخبراء بالحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا، مع الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة، للحد من هذه المخاطر وتعزيز صحة القلب.

 
 


