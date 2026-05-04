قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب

ويؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مستويات التوتر والالتهابات في الجسم، ما يرفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية على المدى الطويل. كما أن قلة النوم قد تؤثر في نمط الحياة، مثل زيادة الشهية وقلة النشاط البدني، وهو ما يفاقم عوامل الخطر.
وينصح الخبراء بالحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا، مع الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة، للحد من هذه المخاطر وتعزيز صحة القلب.
-
أخبار متعلقة
-
توصيات طبية للوقاية من السكري عبر الغذاء
-
هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟
-
البطيخ .. هل هو مناسب لخسارة الوزن؟
-
احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً
-
"علكة ذكية".. الفائدة الصحية غير متوقعة!
-
"الثوم".. مفتاح غذائي لمواجهة الضغط
-
فوائد واعدة بأدلة محدودة.. ماذا تقدم الماتشا مقارنة بالقهوة؟
-
تأثير خفي لتناول المانجو والأفوكادو معا.. دراسة تكشف