الإثنين 2026-01-26 02:34 م

قواعد أساسية للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا

الإثنين، 26-01-2026 12:42 م

الوكيل الإخباري-   يتزايد انتشار الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة خلال موسم البرد، لذا من الضروري الالتزام بقواعد محددة للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها.

ووفقا للدكتور فلاديسلاف جيمتشوغوف، أخصائي الأمراض المعدية الخطيرة، فإن القاعدة الأساسية للوقاية هي اختيار الملابس المناسبة للطقس بدقة، وإلا فقد تضعف منظومة المناعة، ما يزيد احتمال الإصابة بعدوى قد تكون ذات عواقب وخيمة. كما يُعدّ العزل عاملا أساسيا في منع انتشار الفيروسات، لذلك من الضروري ألا يذهب الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد إلى العمل.

ويقول: "يجب أن يتحلى أصحاب العمل بالمرونة وأن يسمحوا للموظفين بالعمل من المنزل لبضعة أيام إذا ظهرت عليهم أولى علامات البرد، وذلك لتجنب إصابة جميع العاملين في المكتب".

ويشير إلى أنه حال إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض، يمكن استخدام قطرات الأنف كإجراء وقائي، لأنها حاليا من أفضل العلاجات للعدوى الخارجية. كما أن تهوية الغرف أمر مهم جدا.

 

وبالنسبة للتطعيم، يجب أن نعلم أن المناعة تتشكل بعد أسبوعين على الأقل من تلقي التطعيم، أي أن مفعوله لا يبدأ فورا.

ووفقا له، إذا ظهرت أعراض عدوى فيروسية تنفسية، فإن أول ما يجب فعله هو قياس درجة الحرارة. ومن المهم الحفاظ عليها دون 37.5 درجة مئوية، وإذا شعر المصاب بقشعريرة أو صداع، فعليه عدم السماح بارتفاعها. وباتباع هذه القاعدة، قد يزول البرد خلال أيام قليلة.

 
 


