قواعد أساسية للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا

ويقول: "يجب أن يتحلى أصحاب العمل بالمرونة وأن يسمحوا للموظفين بالعمل من المنزل لبضعة أيام إذا ظهرت عليهم أولى علامات البرد، وذلك لتجنب إصابة جميع العاملين في المكتب".
ويشير إلى أنه حال إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض، يمكن استخدام قطرات الأنف كإجراء وقائي، لأنها حاليا من أفضل العلاجات للعدوى الخارجية. كما أن تهوية الغرف أمر مهم جدا.
ووفقا له، إذا ظهرت أعراض عدوى فيروسية تنفسية، فإن أول ما يجب فعله هو قياس درجة الحرارة. ومن المهم الحفاظ عليها دون 37.5 درجة مئوية، وإذا شعر المصاب بقشعريرة أو صداع، فعليه عدم السماح بارتفاعها. وباتباع هذه القاعدة، قد يزول البرد خلال أيام قليلة.
