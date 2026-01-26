قواعد أساسية للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا

الوكيل الإخباري- يتزايد انتشار الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة خلال موسم البرد، لذا من الضروري الالتزام بقواعد محددة للوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها.

اضافة اعلان

ووفقا للدكتور فلاديسلاف جيمتشوغوف، أخصائي الأمراض المعدية الخطيرة، فإن القاعدة الأساسية للوقاية هي اختيار الملابس المناسبة للطقس بدقة، وإلا فقد تضعف منظومة المناعة، ما يزيد احتمال الإصابة بعدوى قد تكون ذات عواقب وخيمة. كما يُعدّ العزل عاملا أساسيا في منع انتشار الفيروسات، لذلك من الضروري ألا يذهب الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد إلى العمل.



ويقول: "يجب أن يتحلى أصحاب العمل بالمرونة وأن يسمحوا للموظفين بالعمل من المنزل لبضعة أيام إذا ظهرت عليهم أولى علامات البرد، وذلك لتجنب إصابة جميع العاملين في المكتب".



ويشير إلى أنه حال إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض، يمكن استخدام قطرات الأنف كإجراء وقائي، لأنها حاليا من أفضل العلاجات للعدوى الخارجية. كما أن تهوية الغرف أمر مهم جدا.