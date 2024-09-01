كشف سبب غير متوقع لزيادة الوزن

الوكيل الإخباري- قد تسبب الحلزونية البوابية، والمعروفة بجرثومة المعدة، للبعض مجموعة من الأعراض المؤلمة والمزعجة، ويحتاج علاجها إلى مدة زمنية طويلة ما يجعل المريض مترددًا بشأن الشفاء. ولكن، هل تسبب هذه الجرثومة زيادة في الوزن؟

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هل جرثومة المعدة تسبب زيادة في الوزن؟

هناك المئات من الأنواع المختلفة من البكتيريا في أمعائك، في حين أن بعضها قد يسبب المرض، فإن معظمها يقوم بمهام أساسية للحفاظ على صحتك. على سبيل المثال، تنتج بكتيريا الأمعاء فيتامينات معينة، بما في ذلك فيتامين K، وتتواصل مع جهازك المناعي لمساعدة جسمك على مكافحة العدوى. كما أنها تؤثر أيضًا على كيفية هضم بعض الأطعمة وإنتاج المواد الكيميائية التي تساعد على الشعور بالشبع. وبالتالي، قد تؤثر بكتيريا الأمعاء على وزنك.



وفي هذا السياق، وجدت إحدى الدراسات بعد فحص بكتيريا الأمعاء لدى 77 زوجًا من التوائم، أحدهم يعاني من السمنة والآخر لا يعاني منها، أن أولئك الذين يعانون من السمنة لديهم بكتيريا أمعاء مختلفة عن توائمهم الذين لا يعانون من السمنة. وعلى وجه الخصوص، ارتبطت السمنة بانخفاض تنوع بكتيريا الأمعاء، مما يعني وجود أنواع أقل من البكتيريا في الأمعاء.



وأظهرت دراسات أخرى أنه إذا تم زرع بكتيريا الأمعاء من الأشخاص الذين يعانون من السمنة في الفئران، فإن الفئران تكتسب وزنًا.