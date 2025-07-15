كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟.. إليك الحد الآمن للحصول على الفوائد دون أضرار

الوكيل الإخباري- يُعد البيض أحد أهم مصادر البروتين والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية الصحية. ومع ذلك، فإن معرفة الكمية المناسبة لتناوله يوميًا أمر مهم لتفادي أي آثار سلبية ناتجة عن الإفراط.

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ما الكمية الآمنة من البيض يوميًا؟

توضح الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا وعلوم الغذاء، أن الشخص البالغ يحتاج يوميًا إلى 0.8 – 1 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، والبيض يُعد مصدرًا ممتازًا لذلك، إذ تحتوي البيضة الواحدة على نحو 6 جرامات من البروتين.



وعليه، فإن تناول بيضة إلى بيضتين يوميًا يُعتبر حدًا مثاليًا وآمنًا سواء للبالغين أو الأطفال، بشرط أن يكون ضمن نظام غذائي متوازن. أما الإفراط في تناول البيض يوميًا (3 أو أكثر) فقد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع الكوليسترول لدى بعض الأشخاص المعرضين لذلك.



فوائد البيض

غني بالبروتين عالي الجودة

يحتوي على فيتامينات A وD وB12

مصدر مهم لـ الكولين، الضروري للتركيز والذاكرة

مفيد بشكل خاص للأطفال في مراحل النمو



ما أفضل طريقة لتناوله؟

تُوصي خبيرة التغذية بتناول البيض المسلوق بدلًا من المقلي، لتقليل الدهون المضافة، والحفاظ على القيمة الغذائية.



نصيحة سريعة:

لمن يتّبع نظامًا غذائيًا خاصًا أو يعاني من مشاكل بالكوليسترول، يُفضل استشارة طبيب أو مختص تغذية قبل تحديد الكمية اليومية المناسبة.