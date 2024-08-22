كم تستمر مدة الإصابة بجدري القرود؟- طبيب يجيب

الوكيل الإخباري- يتزايد التساؤل في الفترة الراهنة بشأن كيفية اكتشاف الإصابة بفيروس جدري القرود، من أجل التوجه لتلقي العلاج المناسب فور التعرض له، وتجنب المضاعفات الصحية.

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مراحل الإصابة بجدري القرود

أعراض جدري القردة تتشابه مع أعراض الجدري، ولكن بصورة أقل حدة، وهناك عدة أعراض تظهر على الشخص وتدل على اكتشاف الإصابة بالفيروس وتنقسم في مراحل إلى:

- 5: 21 يومًا، وهي فترة الحضانة ولا يظهر فيها أي أعراض.

- 1 -5 أيام، وهي فترة بداية الإصابة وتتمثل أعراضها في حمى وصداع والتهاب الغدد الليمفاوية ورعشة والتهاب حلق وضعف وإجهاد.

- 2: 3 أسابيع، وهي فترة ظهور الطفح الجلدي.

- 2 :4 أسابيع، وهي فترة التعافي وتكون بدون أعراض.

فترة ظهور أعراض جدري القرود

تنقسم فترة أعراض جدري القرود إلى مرحلتين هما:

فترة بداية الإصابة ومهاجمة الجهاز المناعي

فيها يحدث ارتفاع في درجة الحرارة، يصاحبها صداع شديد، وتضخم بالعقد الليمفاوية التي تعتبر من الأعراض المميزة للمرض، والشعور بآلام في الظهر والعضلات، ووهن شديد "فقدان الطاقة" وقد تستمر لفترة 5 أيام.



فترة ظهور الطفح الجلدي

تحدث عادة بعد مرور يوم واحد إلى 3 أيام عقب الإصابة بالحمى حسب الحالة المناعية للمصاب، ويبدأ الطفح الجلدي على الوجه في أغلب الأحيان ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الأطراف والأغشية المخاطية في الفم والعين والأعضاء التناسلية.



ويتطور الطفح الجلدي على مدى 10 أيام بالتتابع من طفح جلدي بسيط له قاعدة مسطحة إلى طفح أكبر صلب ومرتفع قليلاً، مع ظهور حويصلات مليئة بسائل، وبثور مليئة بسائل أصفر، ثم تجف الحويصلات والبثور لتكون قشور جافة تسقط وقد يلزمها 3 أسابيع لكي تختفي تماما.



ويختلف عدد التقرحات من بضع تقرحات إلى عدة آلاف في الحالات الشديدة، ومن الممكن أن تتجمع التقرحات حتى تتلاشى أجزاء كبيرة من الجلد، وقد ينتشر الطفح الجلدي على الوجه، راحتي اليدين وباطن القدمين، أغشية الفم المخاطية، الأعضاء التناسلية، وملتحمة العين والقرنية.



وتستمر الإصابة بالمرض من 2-4 أسابيع، وفي أغلب الأحيان تشفى الحالات بشكل تلقائي دون مضاعفات، ولكن تزداد شدة الأعراض عند الأطفال والمرضى أصحاب ضعف المناعة أو المصابين بمضاعفات الأمراض مزمنة، ويمكن أن تشمل مضاعفات جدري القردة العدوى البكتيرية الثانوية والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المخ وعدوى القرنية مع فقدان البصر.



الأعراض الشائعة لجدري القردة

تشمل الأعراض الشائعة لجدري القردة ما يلي:

- الطفح الجلدي بنسبة 100% في الحالات.

- الحرارة في 90% من الحالات.

- الصداع في 80% من الحالات.

- تورم الغدد الليمفاوية في 70% من الحالات.

- آلام العضلات في 64% من الحالات المصابة.

- التهاب الحلق في 58% من الحالات.

- الوهن في 50% من الحالات.

- تقرحات بالفم في 39% من الحالات.