كم خطوة يجب أن تمشي يوميا لخسارة الوزن؟

الوكيل الإخباري- يعد المشي من أبسط الأنشطة التي يمكن أن تعزز عملية الأيض وتحسن المزاج والصحة العامة. وفقًا لموقع "هيلث"، يمكن للمشي أن يساعد في إنقاص الوزن، حيث أظهرت دراسة أن المواظبة على المشي أهم من السرعة في فقدان الوزن.

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كمية المشي المطلوبة

توصلت الدراسات إلى أن المشي المعتدل إلى القوي 4 أيام في الأسبوع لمدة 50 دقيقة يساعد في تقليل وزن الجسم ودهون البطن. يمكن تقسيم المشي على مدار اليوم، مثل المشي مرتين يوميًا لمدة 25 دقيقة.



أهمية الخطوات

بعض الباحثين يوصون بالمشي 10 آلاف خطوة يوميًا لفقدان الوزن، لكن الدراسات تشير إلى أن 7500 خطوة يوميًا كافية لتحسين الصحة وطول العمر.



نصائح للمشي

تتبع خطواتك: استخدم جهاز تتبع لتحديد هدفك اليومي.

حافظ على النشاط طوال اليوم: ابحث عن فرص للوقوف أو القيام بالأعمال المنزلية.

جدول المشي: خصص وقتًا يوميًا للمشي.

ابحث عن رفيق للمشي: يساعدك على الالتزام بالتمرين.

خذ أيام راحة: احرص على الراحة بين أيام المشي لتجنب الإرهاق.