الخميس 2025-04-10 12:31 م
 

كم خطوة يجب أن تمشي يوميا لخسارة الوزن؟

بر
تعبيرية
 
الخميس، 10-04-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري-  يعد المشي من أبسط الأنشطة التي يمكن أن تعزز عملية الأيض وتحسن المزاج والصحة العامة. وفقًا لموقع "هيلث"، يمكن للمشي أن يساعد في إنقاص الوزن، حيث أظهرت دراسة أن المواظبة على المشي أهم من السرعة في فقدان الوزن.

اضافة اعلان


كمية المشي المطلوبة
توصلت الدراسات إلى أن المشي المعتدل إلى القوي 4 أيام في الأسبوع لمدة 50 دقيقة يساعد في تقليل وزن الجسم ودهون البطن. يمكن تقسيم المشي على مدار اليوم، مثل المشي مرتين يوميًا لمدة 25 دقيقة.


أهمية الخطوات
بعض الباحثين يوصون بالمشي 10 آلاف خطوة يوميًا لفقدان الوزن، لكن الدراسات تشير إلى أن 7500 خطوة يوميًا كافية لتحسين الصحة وطول العمر.


نصائح للمشي
تتبع خطواتك: استخدم جهاز تتبع لتحديد هدفك اليومي.
حافظ على النشاط طوال اليوم: ابحث عن فرص للوقوف أو القيام بالأعمال المنزلية.
جدول المشي: خصص وقتًا يوميًا للمشي.
ابحث عن رفيق للمشي: يساعدك على الالتزام بالتمرين.
خذ أيام راحة: احرص على الراحة بين أيام المشي لتجنب الإرهاق.

 

الشرق الاوسط 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.11% لشهر شباط من عام 2025

ل

نعـي فـاضل الحاج وائل سعيد الناصر في ذمة الله

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية توقيع مذكرة تفاهم بين "العمل" و"الإحصاءات"

أرشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ل

أسواق ومال صعود البورصات الآسيوية بعد تعليق ترامب الرسوم الأمريكية الجديدة

تغعا

طب وصحة أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر وطرق علاجها

فع

أخبار الشركات "جورامكو" تختتم بنجاح مشاركتها الأولى في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2025 لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات

غا

طب وصحة الذبحة الصدرية قد تصيب بعض المرضى دون أعراض ظاهرة



 
 





الأكثر مشاهدة