كنز موجود في مطبخك قد يحارب مشكلات ضغط الدم

12:51 م

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة نشرتها مجلة Food & Function أن الفلفل الحار ومشتقاته قد يساهمان في خفض ضغط الدم وتحسين بعض مؤشرات صحة القلب، بما في ذلك معدل نبضات القلب. اضافة اعلان





وبحسب الدراسة، حلّل الباحثون نتائج 14 تجربة سريرية تناولت تأثير مركبات “الكابسيسينويدات”، وهي المواد المسؤولة عن الطعم الحار في الفلفل. وشملت التجارب استهلاك المشاركين لأشكال مختلفة مثل مسحوق الفلفل الأحمر، وعصير الفلفل، ومعجون “كوتشوجان” المخمّر، إضافة إلى مكملات غذائية تحتوي على مستخلصات الفلفل.



وأظهرت النتائج أن تأثير الفلفل الحار لم يكن ملحوظاً بشكل واضح على ضغط الدم الانقباضي في المدى القصير، إلا أن الدراسات التي استمرت لأكثر من 12 أسبوعاً سجّلت انخفاضاً طفيفاً في ضغط الدم الانبساطي بلغ نحو 0.8 ملم زئبقي.



كما بيّنت النتائج أن معدل ضربات القلب انخفض بشكل طفيف بمتوسط 1.5 نبضة في الدقيقة لدى المشاركين.



وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تحمل دلالة إحصائية، لكنها لا تكفي لإثبات فائدة سريرية كبيرة، رغم أنها تشير إلى تأثير محتمل للفلفل الحار على صحة القلب والأوعية الدموية.



وتوضح دراسات سابقة أن مركبات مثل الكابسيسين قد تساهم في تحسين عملية الأيض وتوسيع الأوعية الدموية، ما قد يدعم صحة القلب على المدى الطويل ضمن نظام غذائي متوازن.





