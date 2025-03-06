كيفية تشخيص نقص الحديد في الجسم

الوكيل الإخباري- يعتبر عنصر الحديد أحد العناصر الأكثر أهمية لعمل الجسم بشكل طبيعي لأنه يشارك في نقل الأكسجين، ويدعم عملية التمثيل الغذائي للطاقة، ويؤثر على الصحة العامة.

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