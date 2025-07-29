كيف تؤثر مستحضرات التجميل في نمو أطفالك؟

وبحسب خبراء، قد يؤدي استخدام هذه المنتجات إلى تهيجات جلدية، اضطرابات هرمونية، وحساسية، بسبب مواد مثل الفورمالديهايد والفثاليت والتولوين، الموجودة في طلاء الأظافر والحناء السوداء.
حتى المنتجات "الطبيعية" قد لا تكون آمنة دائمًا للأطفال. وينصح الأطباء بالاعتماد فقط على منتجات مخصصة لبشرة الأطفال لتجنّب المضاعفات الصحية.
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