كيف تؤثر مستحضرات التجميل في نمو أطفالك؟

الوكيل الإخباري- كشف تحقيق حديث أن أطفالًا رضعًا وصغارًا يتعرضون يوميًا لمنتجات تجميل مخصصة للكبار مثل العطور وطلاء الأظافر والوشوم المؤقتة، ما يهدد صحتهم بسبب رقة بشرتهم وسهولة امتصاص المواد الكيميائية.

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وبحسب خبراء، قد يؤدي استخدام هذه المنتجات إلى تهيجات جلدية، اضطرابات هرمونية، وحساسية، بسبب مواد مثل الفورمالديهايد والفثاليت والتولوين، الموجودة في طلاء الأظافر والحناء السوداء.



حتى المنتجات "الطبيعية" قد لا تكون آمنة دائمًا للأطفال. وينصح الأطباء بالاعتماد فقط على منتجات مخصصة لبشرة الأطفال لتجنّب المضاعفات الصحية.