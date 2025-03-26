الأربعاء 2025-03-26 04:24 م
 

كيف تبلغ سن الـ 70 بصحة جيدة؟

لالب
تعبيرية
 
الأربعاء، 26-03-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-   توصلت دراسة استمرت 30 عامًا إلى أن النظام الغذائي له تأثير كبير على فرص "الشيخوخة الصحية". حيث تبين أن 9% فقط من الأمريكيين يصلون إلى سن الـ 70 بدون أمراض مزمنة أو إعاقات. وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية، مثل تناول الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، المكسرات، والدهون غير المشبعة، هم أكثر عرضة للعيش بصحة جيدة.

اضافة اعلان

بينما تناول الدهون المتحولة، اللحوم الحمراء والمشروبات السكرية يساهم في زيادة المخاطر.


أفضل الأنظمة الغذائية للشيخوخة الصحية تشمل "النظام الغذائي الصحي البديل"، "نظام DASH"، و"النظام المتوسطي"، جميعها تعتمد على الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات مع تقليل الدهون الحيوانية.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير العمل: من أهداف تنظيم سوق العمل حماية العمالة غير الأردنية

أخبار محلية وزير العمل يلتقي السفير المصري

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتعزيز الريادة والابتكار بين جمعيتي رجال الأعمال وريادة الأعمال الأردنية

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يدعو لتركيز جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل على تطوير البنية التحتية الرقمية

ز

فن ومشاهير مسلسل "في لحظة" - رمضان 2025: معركة النفوذ والغموض

نقل مقبرة رومانية أثرية إلى تل مادبا الأثري

أخبار محلية نقل مقبرة رومانية أثرية إلى تل مادبا الأثري

gyi

أخبار الشركات "جورامكو" توقع اتفاقية إطارية مع شركة "TIM Aerospace" للتعاون في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات

بغعه

أخبار الشركات صندوق الإئتمان العسكري وبنك صفوة الإسلامي يجددان دعم برنامج رفاق السلاح

لال

طب وصحة إرشادات طبية جديدة للنشاط البدني بعد الولادة



 
 





الأكثر مشاهدة