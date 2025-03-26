كيف تبلغ سن الـ 70 بصحة جيدة؟

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة استمرت 30 عامًا إلى أن النظام الغذائي له تأثير كبير على فرص "الشيخوخة الصحية". حيث تبين أن 9% فقط من الأمريكيين يصلون إلى سن الـ 70 بدون أمراض مزمنة أو إعاقات. وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية، مثل تناول الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، المكسرات، والدهون غير المشبعة، هم أكثر عرضة للعيش بصحة جيدة.

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بينما تناول الدهون المتحولة، اللحوم الحمراء والمشروبات السكرية يساهم في زيادة المخاطر.



أفضل الأنظمة الغذائية للشيخوخة الصحية تشمل "النظام الغذائي الصحي البديل"، "نظام DASH"، و"النظام المتوسطي"، جميعها تعتمد على الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات مع تقليل الدهون الحيوانية.