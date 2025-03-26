كيف تبلغ سن الـ 70 بصحة جيدة؟

أفضل الأنظمة الغذائية للشيخوخة الصحية تشمل "النظام الغذائي الصحي البديل"، "نظام DASH"، و"النظام المتوسطي"، جميعها تعتمد على الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات مع تقليل الدهون الحيوانية.
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