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كيف تتجنب الصداع في رمضان؟

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 02:39 ص

الوكيل الإخباري-   الصداع في رمضان شائع بسبب تغير نمط الأكل والشرب، وانخفاض مستوى السكر في الدم، وقلة الكافيين.

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قبل رمضان في شأن هذا الصدد، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن من يرغب في تجنب الصداع في رمضان عليه أن يبدأ خطوات تجنبه من قبل رمضان وهذا يتمثل في التالي:

1- تقليل الكافيين تدريجيًا، فكل من يعتاد على القهوة أو الشاي، فعليه البدء بتقليلها قبل رمضان لتجنب الصداع الناتج عن انسحاب الكافيين.

2- تنظيم مواعيد النوم، والنوم الكافي لتقليل الإجهاد والتعب.

3- تناول وجبات متوازنة، والتركيز على تناول أطعمة غنية بالبروتين والألياف للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

 

أثناء الصيام
ونصح باتباع تعليمات مهمة أثناء شهر رمضان والصيام، وهي تتمثل في:
1- السحور المتوازن، أي تناول وجبة سحور غنية بالبروتين مثل البيض، الزبادي، والفول، وتجنب الأطعمة المالحة لتقليل العطش والصداع الناتج عن الجفاف، وشرب كمية كافية من الماء قبل الإمساك.
2- تجنب التعرض للشمس والإجهاد، وأخذ قسطًا من الراحة خلال النهار لتقليل التعب.
3- تنظيم مستوى السكر في الدم، وتجنب السكريات المكررة والمشروبات الغازية عند السحور، لأنها تسبب ارتفاعًا سريعًا ثم انخفاضًا في السكر، مما يؤدي إلى الصداع.

 
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