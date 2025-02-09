كيف تتجنب الصداع في رمضان؟

قبل رمضان في شأن هذا الصدد، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن من يرغب في تجنب الصداع في رمضان عليه أن يبدأ خطوات تجنبه من قبل رمضان وهذا يتمثل في التالي:
ونصح باتباع تعليمات مهمة أثناء شهر رمضان والصيام، وهي تتمثل في:
1- السحور المتوازن، أي تناول وجبة سحور غنية بالبروتين مثل البيض، الزبادي، والفول، وتجنب الأطعمة المالحة لتقليل العطش والصداع الناتج عن الجفاف، وشرب كمية كافية من الماء قبل الإمساك.
2- تجنب التعرض للشمس والإجهاد، وأخذ قسطًا من الراحة خلال النهار لتقليل التعب.
3- تنظيم مستوى السكر في الدم، وتجنب السكريات المكررة والمشروبات الغازية عند السحور، لأنها تسبب ارتفاعًا سريعًا ثم انخفاضًا في السكر، مما يؤدي إلى الصداع.
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