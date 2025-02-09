كيف تتجنب الصداع في رمضان؟

الوكيل الإخباري- الصداع في رمضان شائع بسبب تغير نمط الأكل والشرب، وانخفاض مستوى السكر في الدم، وقلة الكافيين.

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قبل رمضان في شأن هذا الصدد، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن من يرغب في تجنب الصداع في رمضان عليه أن يبدأ خطوات تجنبه من قبل رمضان وهذا يتمثل في التالي:

1- تقليل الكافيين تدريجيًا، فكل من يعتاد على القهوة أو الشاي، فعليه البدء بتقليلها قبل رمضان لتجنب الصداع الناتج عن انسحاب الكافيين.

2- تنظيم مواعيد النوم، والنوم الكافي لتقليل الإجهاد والتعب.

3- تناول وجبات متوازنة، والتركيز على تناول أطعمة غنية بالبروتين والألياف للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.