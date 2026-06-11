كيف تحافظ على ترطيب جسمك صيفاً؟

الوكيل الإخباري- أوضح أخصائي الغدد الصماء وخبير التغذية الروسي، الدكتور أنطون بولياكوف، أن الماء البارد يُعد الخيار الأفضل لإرواء العطش خلال الطقس الحار.

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وأشار إلى أن الماء المعدني والمياه الغازية يساعدان أيضاً على ترطيب الجسم بفعالية، مع أهمية اختيار مياه عالية الجودة. كما لفت إلى أن الماء المشبع بالهيدروجين يتميز بسهولة شربه وخصائصه المضادة للأكسدة.