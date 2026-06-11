كيف تحافظ على ترطيب جسمك صيفاً؟

وأشار إلى أن الماء المعدني والمياه الغازية يساعدان أيضاً على ترطيب الجسم بفعالية، مع أهمية اختيار مياه عالية الجودة. كما لفت إلى أن الماء المشبع بالهيدروجين يتميز بسهولة شربه وخصائصه المضادة للأكسدة.
وأضاف أن تحسين مذاق الماء بإضافة الليمون أو الزنجبيل قد يعزز الشعور بالانتعاش ويساعد على إرواء العطش بشكل أفضل خلال الأيام الحارة.
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