كيف تحافظ على صحة الكبد؟

الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن التغييرات الصغيرة على نمط الحياة تعود بالفائدة على صحة الكبد، الذي يلعب دوراً محورياً في عملية الأيض.



وأوضحت المؤسسة، أنه ينبغي الإقلال من الأطعمة الغنية بالسكر والأحماض الدهنية المشبعة والمنتجات المصنعة؛ نظرا لأنها تشكل عبئاً على الكبد.



خضروات وفواكة

وفي المقابل ينبغي الإكثار من الخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة والفواكة منخفضة السكر، مع مراعاة أن تناول الفواكه أفضل لصحة الكبد من شرب العصائر، نظراً لأن العصائر غالباً ما تحتوي على كميات عالية من سكر الفاكهة (الفركتوز).

وينبغي أيضاً شرب السوائل بكثرة، لا سيما المياه والشاي غير المحلى بالسكر، حيث تساعد السوائل الكبد على أداء وظائفه وطرد السموم من الجسم، ويُراعى أيضاً الابتعاد عن المشروبات الغازية لاحتوائها على نسبة عالية من الفركتوز.

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أنشطة حركية

ولتعزيز صحة الكبد، ينبغي أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، حيث ينبغي مثلا ممارسة المشي باستخدام العصى وركوب الدراجة الهوائية وصعود الدرج، بدلاً من استخدام المصعد.

ومن المهم أيضاً الإقلاع عن التدخين، لأنه يُلحق ضرراً كبيراً بالكبد.

ومن ناحية أخرى، شددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب عند ملاحظة أية أعراض تدل على مشاكل بالكبد، مثل تغير لون الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر والحكة والشعور بالامتلاء، والشعور بألم ضاغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن، بالإضافة إلى فقدان الشهية والتعب والخمول وضعف التركيز.