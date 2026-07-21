كيف تحمي الأطفال من الجفاف في الصيف؟.. طبيب يكشف العلامات الأولى

11:40 م

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور أناتولي مالشيف، من قسم التخدير والإنعاش والعناية المركزة في معهد بيروغوف للطب النووي، من أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجفاف خلال الطقس الحار، مشيرا إلى أن الجفاف يتطور لديهم بسرعة أكبر مقارنة بالبالغين. اضافة اعلان





وأوضح أن من أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه انخفاض معدل التبول، وجفاف الشفاه واللسان، وغياب الدموع أثناء البكاء، والخمول غير المعتاد، ورفض شرب السوائل، وانخفاض اليافوخ لدى الرضع، إضافة إلى النعاس أو التهيج الشديد، مؤكدا ضرورة مراجعة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض.



وأشار مالشيف إلى أن ممارسة النشاط البدني في الأجواء الحارة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع حرارة الجسم والجفاف، خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ناصحا بممارسة الرياضة خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء، مع التوقف فورا عند الشعور بالدوار أو الغثيان أو الضعف الشديد أو فقدان التوازن أو توقف التعرق.



وأكد أن الوقاية من الجفاف تعتمد على تعويض السوائل بشكل منتظم، وعدم تجاهل الشعور بالعطش، وتجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس، وارتداء ملابس خفيفة، لافتا إلى أن الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة هم الأكثر تأثرا بموجات الحر ويحتاجون إلى عناية خاصة.





