كيف تسهم التونة في تحسين صحة القلب؟

الوكيل الإخباري- تُعد التونة من الأسماك الغنية بالبروتين وأحماض أوميغا-3، التي قد تسهم في خفض ضغط الدم بدرجة بسيطة وتحسين صحة الأوعية الدموية، وفقًا لتقرير نشره موقع Verywell Health.

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وأشار التقرير إلى أن أحماض EPA وDHA تساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات، وتظهر فوائدها بشكل أكبر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.