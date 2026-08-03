كيف تسهم التونة في تحسين صحة القلب؟

وأشار التقرير إلى أن أحماض EPA وDHA تساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات، وتظهر فوائدها بشكل أكبر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.
ويؤكد الخبراء أن التونة ليست علاجًا بحد ذاتها، بل جزء من نظام غذائي صحي، مع توصية بتناول الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيًا، واختيار الأنواع قليلة الصوديوم وتحضيرها بطرق صحية، إلى جانب اتباع نمط حياة متوازن.
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