الإثنين 2026-08-03 11:38 ص

كيف تسهم التونة في تحسين صحة القلب؟

ثيب
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد التونة من الأسماك الغنية بالبروتين وأحماض أوميغا-3، التي قد تسهم في خفض ضغط الدم بدرجة بسيطة وتحسين صحة الأوعية الدموية، وفقًا لتقرير نشره موقع Verywell Health.

اضافة اعلان


وأشار التقرير إلى أن أحماض EPA وDHA تساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات، وتظهر فوائدها بشكل أكبر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.


ويؤكد الخبراء أن التونة ليست علاجًا بحد ذاتها، بل جزء من نظام غذائي صحي، مع توصية بتناول الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيًا، واختيار الأنواع قليلة الصوديوم وتحضيرها بطرق صحية، إلى جانب اتباع نمط حياة متوازن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 ينظم يوماً إعلامياً مفتوحاً

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 ينظم يوماً إعلامياً مفتوحاً

واشنطن وطوكيو تتدخلان لدعم الين للمرة الأولى منذ 28 عاما

أسواق ومال واشنطن وطوكيو تتدخلان لدعم الين للمرة الأولى منذ 28 عاما

شسثيق

فن ومشاهير زفاف رونالدو وجورجينا.. شرط غريب يثير الجدل

شصي

منوعات 8 آلاف رمانة و9500 تفاحة.. حفل خطوبة لبناني يتحول إلى لوحة فنية - صور

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

صفوة الإسلامي يطلق النسخة الثامنة من برنامج Safwa Future Stars التدريبي لطلبة الجامعات

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يطلق النسخة الثامنة من برنامج Safwa Future Stars التدريبي لطلبة الجامعات

الخدمات العامة تبحث أوجه التعاون والتنسيق مع "العمل الدولية" لتعزيز الحماية والعمل اللائق لعاملات المنازل

أخبار محلية الخدمات العامة تبحث أوجه التعاون والتنسيق مع "العمل الدولية" لتعزيز الحماية والعمل اللائق لعاملات المنازل

الحكومة تفتح باب السكك الحديدية الخاصة .. إعفاءات جديدة بشروط صارمة

أخبار محلية الحكومة تفتح باب السكك الحديدية الخاصة .. إعفاءات جديدة بشروط صارمة



 
 






الأكثر مشاهدة

 