كيف تعرف أنك تعاني من حساسية العطور

الوكيل الإخباري- حساسية العطور هي رد فعل تحسسي قد يُصاب به الشخص نتيجة تعرضه للمواد الكيميائية الموجودة في العطور، وتُعدّ نوعًا من التهاب الجلد التماسي التحسسي، وهو مرض جلدي التهابي. في هذا التقرير، نستعرض كيفية التعرف على حساسية العطور، أعراضها، والمكونات التي تسببها.

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أعراض حساسية العطور

تختلف أعراض حساسية العطور من شخص لآخر، فقد يعاني البعض من تهيج الجلد، بينما يعاني آخرون من مشاكل تنفسية. تشمل الأعراض الشائعة:

صداع

تهيج الجلد، الحكة، والطفح الجلدي

العطس، السعال، وسيلان الأنف (التهاب الأنف التحسسي)

صعوبة في التنفس

دوخة وتعب

آلام العضلات

عيون دامعة، حمراء، وحكة

صفير

صعوبة في التركيز

تورم

غثيان وقيء

وفي الحالات الشديدة، قد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية مفرطة قد تهدد الحياة.

كيف تعرف أنك تعاني من حساسية تجاه العطور؟

إذا كنت تشك في وجود حساسية تجاه العطور، من المهم استشارة طبيب متخصص في أمراض الجلد. يمكن تشخيص حساسية العطور من خلال اختبار رقعة الجلد، الذي يتضمن وضع كميات صغيرة من المواد المسببة للحساسية على الجلد. يتم وضع اللاصقة على الجزء العلوي من ذراع المريض أو على ظهره لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة، وبعدها يقوم الطبيب بفحص الجلد لمراقبة أي ردود فعل مثل الاحمرار أو النتوءات أو البثور.



كيفية التعامل مع حساسية العطور

إذا تم تشخيصك بحساسية العطور، فمن المهم تجنب استخدام أي نوع من العطور على البشرة. يمكن استشارة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على أدوية تُساعد في علاج تهيج الجلد والحكة والتورم. علاوة على ذلك، قد تساعد كريمات الكورتيكوستيرويد الموضعية في تخفيف الأعراض.