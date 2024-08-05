الوكيل الإخباري- أحماض الأوميجا 3 الدهنية يحتاجها الجسم للكثير من العمليات الحيوية الهامة، لا يستطيع الجسم إنتاجها، ويمكن الحصول عليها من خلال الطعام أو المكملات الغذائية.



كيف تعرف أن جسمك يحتاج الأوميجا 3؟

تلعب الأوميجا 3 دور هام في الكثير من الوظائف الحيوية بالجسم، وتقدم للجسم العديد من الفوائد المحتملة، حيث إن لها دور فعال في زيادة التركيز، وتحسين الذاكرة.



أثبتت الأبحاث دور الأوميجا 3 في خفض الدهون الثلاثية وتقليل الكوليسترول الضار، مما يساعد على حماية القلب والوقاية من الكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية، فقد تقلل أحماض الأوميجا 3 من الالتهابات وتخفف آلام المفاصل المرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.



عند عدم الحصول الجسم على الحصة الكافية من الأوميجا 3، تظهر عليه بعض العلامات التي تختلف من شخص لآخر، حسب نسبتها، ومن أبرز تلك التغيرات التي تطرأ على الجسم نتيجة نقص الأوميجا 3 ما يلي:

1- جفاف الجلد حتى مع الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

2- تلف ملحوظ في الشعر، يظهر في تقصف الشعر وجفافه، حتى مع العناية به.

3- تقصف الأظافر وضعفها.

4- التغيرات المزاجية الحادة بدون سبب واضح.

5- الرغبة في النوم والكسل.

6- صعوبة التركيز في المذاكرة أو العمل.

7- الشعور المستمر بالتعب والإرهاق.

8- ألم عام بالجسم.

9- صعوبة النوم.



قد تتداخل تلك الأعراض مع الكثير من المشكلات الصحية، ولكن تشير بعض الأبحاث أن اجتماع 4 علامات على الأقل قد يشير إلى عدم حصول الجسم على الكمية الكافية من أحماض الأوميجا 3.