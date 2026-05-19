كيف يؤثر الليمون على المناعة؟

وتشير إلى أن الليمون يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومطهرة، ويساعد على تنظيم الجهاز الهضمي، ويحسن امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية. كما يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والشعر بفضل محتواه من فيتامين С. كما أن قشر الليمون، غني بمضادات الأكسدة. لذلك وفقا لها، يمكن لليمون أن يقلل من آثار الإجهاد التأكسدي على الجسم، لكنه لا يفيد في علاج السرطانات المتقدمة.
وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم الليمون بكثرة في النظام الغذائي لأنه يساعد على كبح الشهية ويعطي شعورا بالشبع يدوم طويلا بفضل محتواه من البكتين. وفي حال عدم وجود موانع، يمكن أن يحفز الماء بالليمون عملية الهضم، ولكن ينصح من يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي بالحذر.
ووفقا لها يستخدم الليمون في مجال التجميل لأنه يعزز إنتاج الكولاجين ويحسن حالة البشرة. ولكن قد تسبب الأحماض تهيجا، لذلك يجب استشارة أخصائي قبل استخدام هذه المنتجات.
-
أخبار متعلقة
-
بديل طبيعي للسكر قد يساهم في إبطاء الشيخوخة
-
هذا ما يجب معرفته عن العطس وأسبابه
-
أطعمة تزيد خطر إصابة الأطفال بالربو
-
سلالة نادرة بلا لقاح تضرب بقوة.. ماذا تعرف عن إيبولا؟
-
كيف نتغلب على الإرهاق المزمن؟
-
إحذروا.. الشاي والقهوة يُقللان امتصاص المكملات الغذائية إليكم السبب
-
دراسة: وضع الثلج على الالتواء قد يبطئ التعافي
-
نقص الحديد.. رسائل صامتة يرسلها الجسم عبر الجلد والتذوق