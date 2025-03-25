كيف يؤثر ضعف الدورة الدموية على الجسم

أعراض ضعف الدورة الدموية:
ألم وضعف العضلات: قد تشعر بالألم أو الضعف في العضلات، خاصةً عند المشي.
الوخز أو التنميل: شعور بوخز وإبر على الجلد.
تغير لون البشرة: يصبح لون البشرة شاحبًا أو مائلًا للأزرق.
الخدر: الشعور بالخدر في الأطراف.
ألم في الصدر: قد يحدث بسبب ضعف تدفق الدم إلى القلب.
تورم: يمكن أن يظهر التورم في المناطق التي تتأثر بالضعف في الدورة الدموية.
الأوردة المنتفخة: نتيجة لاحتباس الدم في الأوعية الدموية.
الكونسلتو
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