كيف يؤثر ضعف الدورة الدموية على الجسم

الوكيل الإخباري- حدث ضعف الدورة الدموية عندما تعرقل العوائق أو التضيق في الأوعية الدموية تدفق الدم، مما يعيق وصول الأوكسجين والمغذيات إلى مختلف أجزاء الجسم. هذا التأثير يظهر خاصةً في المناطق البعيدة عن القلب مثل الأطراف، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة.

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أعراض ضعف الدورة الدموية:

ألم وضعف العضلات: قد تشعر بالألم أو الضعف في العضلات، خاصةً عند المشي.

الوخز أو التنميل: شعور بوخز وإبر على الجلد.

تغير لون البشرة: يصبح لون البشرة شاحبًا أو مائلًا للأزرق.

الخدر: الشعور بالخدر في الأطراف.

ألم في الصدر: قد يحدث بسبب ضعف تدفق الدم إلى القلب.

تورم: يمكن أن يظهر التورم في المناطق التي تتأثر بالضعف في الدورة الدموية.

الأوردة المنتفخة: نتيجة لاحتباس الدم في الأوعية الدموية.