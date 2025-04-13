كيف يؤثر نقص فيتامين د على صحة مفصل الركبة؟

الوكيل الإخباري- حذّر الدكتور شهاب الدين غريب، أخصائي طب وجراحة العظام، من التأثيرات الصحية الناتجة عن نقص فيتامين د، مشيرًا إلى أن هذا الفيتامين يلعب دورًا أساسيًا في امتصاص الكالسيوم، ودعم صحة الأعصاب والمناعة.

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وأوضح أن الأعراض المبكرة تشمل آلامًا عامة في الجسم، وألمًا في المفاصل دون سبب واضح، وضعفًا في العضلات، واضطرابات في الأعصاب.



وأشار إلى أن استمرار نقص الفيتامين قد يؤدي إلى هشاشة العظام والتهابات مزمنة في الأعصاب، مما ينعكس سلبًا على صحة المفاصل، لا سيما مفصل الركبة.



وأكد أن تأثير نقص فيتامين د على الركبة يحدث بشكل غير مباشر عند الإصابة بهشاشة عظام شديدة، ما قد يسبب خشونة المفاصل، داعيًا إلى إجراء فحص كثافة العظام "ديكسا سكان" للتشخيص الدقيق.