كيف يؤثر نقص فيتامين د على صحة مفصل الركبة؟

وأوضح أن الأعراض المبكرة تشمل آلامًا عامة في الجسم، وألمًا في المفاصل دون سبب واضح، وضعفًا في العضلات، واضطرابات في الأعصاب.
وأشار إلى أن استمرار نقص الفيتامين قد يؤدي إلى هشاشة العظام والتهابات مزمنة في الأعصاب، مما ينعكس سلبًا على صحة المفاصل، لا سيما مفصل الركبة.
وأكد أن تأثير نقص فيتامين د على الركبة يحدث بشكل غير مباشر عند الإصابة بهشاشة عظام شديدة، ما قد يسبب خشونة المفاصل، داعيًا إلى إجراء فحص كثافة العظام "ديكسا سكان" للتشخيص الدقيق.
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