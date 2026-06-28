كيف يتعامل الأهل مع عرض متكرر في الصيف؟

وينصح الأطباء بإيقافه عبر جلوس الطفل وإمالة رأسه للأمام مع الضغط على الجزء اللين من الأنف لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مع تجنب إمالة الرأس للخلف.
وللوقاية، يُفضل ترطيب الأنف والجسم وتجنب العبث بالأنف، مع مراجعة الطبيب إذا استمر النزيف أو تكرر بشكل ملحوظ.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير مهم لمن يؤخر وجبة العشاء
-
دور غير متوقع للسكر في الطقس الحار
-
تقديم العلاج في الشارع يحسن صحة المشردين
-
دراسة تثير الجدل حول الأنظمة الغذائية الخالية من السكر
-
ما لا تنتبه له الحوامل قد يهدد الجنين
-
ليست الشيا فقط.. 3 بذور تعزز صحة الأمعاء - صور
-
هل تساعد البطاطا على إنقاص الوزن؟
-
ما الفحوصات التي ينصح بها الأطباء بعد سن 35؟