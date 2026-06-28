كيف يتعامل الأهل مع عرض متكرر في الصيف؟

10:27 ص

الوكيل الإخباري- يُعد نزيف الأنف لدى الأطفال من الحالات الشائعة خلال موجات الحر، بسبب جفاف الهواء وتهيّج الأغشية المخاطية داخل الأنف، وغالبًا لا يكون خطيرًا. اضافة اعلان





وينصح الأطباء بإيقافه عبر جلوس الطفل وإمالة رأسه للأمام مع الضغط على الجزء اللين من الأنف لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مع تجنب إمالة الرأس للخلف.



وللوقاية، يُفضل ترطيب الأنف والجسم وتجنب العبث بالأنف، مع مراجعة الطبيب إذا استمر النزيف أو تكرر بشكل ملحوظ.





