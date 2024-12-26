 
الخميس 2024-12-26 01:55 م
 

كيف يتم هضم الدهون بعد استئصال المرارة؟

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تعبيرية
الخميس، 26-12-2024 01:31 م

الوكيل الإخباري-   المرارة من الأعضاء الكائنة في الجهاز الهضمي، مسؤوليتها الحفاظ على العصارة الصفراوية التي يتم إنتاجها عبر الكلى، وهذه العصارة مهمتها هضم الطعام، وخصوصًا الغني بالدهون.

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هضم الدهون بعد استئصال المرارة
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد سيف، استشاري الجهاز الهضمي والباطنية، إن الجسم بعد استئصال المرارة يظل قادرًا على هضم الدهون، ولكن تحدث بعض التغيرات في كيفية الهضم.


وأضاف سيف، أن المرارة تعمل كخزان لتخزين الصفراء "عصارة الهضم التي ينتجها الكبد"، والتي تساعد في هضم الدهون، وعند استئصال المرارة، يتم تعديل هذه العملية كالتالي:
1- إفراز مستمر للصفراء، بدلا من تخزين الصفراء في المرارة وإفرازها عند الحاجة، حيث يتم إفراز الصفراء مباشرة من الكبد إلى الأمعاء الدقيقة عبر القنوات الصفراوية.
2- قد يكون هناك صعوبة طفيفة في هضم وجبات الطعام الدسمة أو الكبيرة جدًا، حيث لا يتم إفراز كمية كبيرة من الصفراء دفعة واحدة.
3- عادةً ما يتكيف الجهاز الهضمي بمرور الوقت، ويصبح الشخص قادرًا على تناول الدهون بكميات معتدلة، ويستمر الكبد في إنتاج الصفراء بكفاءة.


نصائح لهضم الدهون بعد استئصال المرارة
ونصح استشاري الجهاز الهضمي، كل من استئصل المرارة، أن يتناول وجبات صغيرة ومقسمة، بدلا من الوجبات الكبيرة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.


ونصح باختيار الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو، وتجنب الدهون المشبعة والمقليات، مع زيادة إدراد الألياف الغذائية، في النظام الغذائي، لتحسين عملية الهضم وتقليل الأعراض الجانبية.
واختتم بأنه في حال التعرض للإسهال المزمن أو الانتفاخ، على المريض تناول أدوية تحسن الهضم، بشرط أن تكون تحت إشراف الطبيب المتابع للحالة.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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