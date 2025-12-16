كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟

ويؤدي الصوديوم إلى احتباس السوائل وزيادة الضغط داخل الشرايين، ما يجهد القلب ويزيد مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى. وينصح الخبراء بقراءة الملصقات الغذائية، تقليل الصلصات، الاعتماد على الطهي المنزلي، وخفض الملح تدريجيًا كخطوة أساسية للسيطرة على ضغط الدم.
