كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟

الوكيل الإخباري- يشير أخصائيون إلى أن ارتفاع ضغط الدم قد يستمر لدى البعض رغم الامتناع عن إضافة الملح للطعام، بسبب الصوديوم "الخفي" الموجود في الأطعمة اليومية مثل الخبز، الصلصات الجاهزة، المخللات، وشرائح الجبن.

ويؤدي الصوديوم إلى احتباس السوائل وزيادة الضغط داخل الشرايين، ما يجهد القلب ويزيد مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى. وينصح الخبراء بقراءة الملصقات الغذائية، تقليل الصلصات، الاعتماد على الطهي المنزلي، وخفض الملح تدريجيًا كخطوة أساسية للسيطرة على ضغط الدم.