الخميس 2026-04-16 12:20 م

كيف يسبب الخبز السمنة حتى دون زيادة كمية الطعام؟

ثم تابع الفريق بعناية التغيرات في وزن الجسم، واستهلاك الطاقة، ومستقلبات الدم، وحتى التعبير الجيني في الكبد. وأظهرت الفئران تفضيلا قويا جدا للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات لدرجة أنها توقفت تماما عن تناول
الخميس، 16-04-2026 12:05 م

الوكيل الإخباري-   في مفاجأة علمية قد تغيّر نظرة الكثيرين إلى الكربوهيدرات، كشفت دراسة يابانية أن تناول الخبز والأرز قد يؤدي إلى زيادة الوزن، حتى دون زيادة إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة.

وقرر الباحثون في جامعة أوساكا متروبوليتان، بقيادة البروفيسور شيجينوبو ماتسومورا، تجاوز النظريات التقليدية التي تركز على الدهون كمحرك رئيسي للسمنة، ويسلطون الضوء على الكربوهيدرات التي تتصدر الموائد اليومية في جميع أنحاء العالم، من الخبز إلى الأرز إلى المعكرونة.

 

ولطالما اعتاد العلماء على استخدام أنظمة غذائية غنية بالدهون في الدراسات الحيوانية، لأن الدهون كانت تعتبر السبب الأبرز لزيادة الوزن. لكن الفريق الياباني لاحظ فجوة بحثية مهمة: الكربوهيدرات تستهلك يوميا وبكميات كبيرة، ومع ذلك لم يدرس دورها في السمنة والتمثيل الغذائي بنفس القدر من العمق. ويعتقد الجميع أن "الخبز يسبب السمنة" أو أن "الكربوهيدرات يجب أن تكون محدودة"، لكن السؤال الأهم ظل بلا إجابة: هل المشكلة في الكربوهيدرات نفسها، أم في كيفية اختيار الناس لها واستهلاكهم لها؟.

وللإجابة عن هذا السؤال، صمم الباحثون تجربة ذكية على الفئران. قسموها إلى مجموعات مختلفة: مجموعة تناولت الطعام القياسي فقط، وأخرى تناولت الطعام القياسي مضافا إليه خبز، وثالثة مع دقيق القمح، ورابعة مع دقيق الأرز، بالإضافة إلى مجموعتين إضافيتين تناولت إحداهما طعاما عالي الدهون بمفرده، والأخرى مضافا إليه دقيق القمح.

 

ثم تابع الفريق بعناية التغيرات في وزن الجسم، واستهلاك الطاقة، ومستقلبات الدم، وحتى التعبير الجيني في الكبد.

وأظهرت الفئران تفضيلا قويا جدا للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات لدرجة أنها توقفت تماما عن تناول طعامها القياسي العادي. والأكثر إثارة للدهشة أنه على الرغم من أن إجمالي السعرات الحرارية التي تناولتها هذه الفئران لم يزد بشكل ملحوظ، إلا أن كتلة الجسم والدهون زادت بالفعل. 

والأغرب أن الفئران التي تناولت دقيق الأرز زاد وزنها بنفس الطريقة التي زاد بها وزن الفئران التي تناولت دقيق القمح، ما يعني أن المشكلة ليست حصرا على القمح. 

 
 


اقتصاد محلي البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

ب

ل

ثم تابع الفريق بعناية التغيرات في وزن الجسم، واستهلاك الطاقة، ومستقلبات الدم، وحتى التعبير الجيني في الكبد. وأظهرت الفئران تفضيلا قويا جدا للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات لدرجة أنها توقفت تماما عن تناول

طب وصحة كيف يسبب الخبز السمنة حتى دون زيادة كمية الطعام؟

عربي ودولي مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

أخبار الشركات شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

ب

