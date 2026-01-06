كيف يقلص عدم شرب الماء حجم دماغك دون أن تشعر؟

وأوضحت دراسات تصوير بالرنين المغناطيسي أن الجفاف لمدة 12–16 ساعة قد يقلل حجم الدماغ بنسبة 0.3–0.6% مؤقتًا، ويؤدي إلى توسّع البطينات الداخلية، مع تأثير ملحوظ على التركيز، التخطيط، حل المشكلات، والانتباه.
ويُعد الأطفال وكبار السن الأكثر تأثرًا، وقد يزيد الجفاف المتكرر من خطر التدهور المعرفي والسكتات الدماغية على المدى الطويل.
وينصح الخبراء بتناول 2–3 لترات من السوائل يوميًا، مع مراقبة لون البول والعطش كمؤشرات لترطيب كافٍ يحمي الدماغ والجسم.
